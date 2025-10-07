الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
منتخب مصر يخوض مرانه الختامي قبل مواجهة الحسم أمام جيبوتي (صور)

خاض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن مرانه الختامي قبل مواجهة جيبوتي غدا على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

 

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جيبوتي 

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر مباراة جيبوتي بكل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هانى وياسر إبراهيم ورامى ربيعة ومحمد حمدى.

وفى خط  الوسط: مروان عطية وحمدى فتحى وأحمد مصطفى زيزو.

 فى خط الهجوم: محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد.

فيما يبحث حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، تحقيق إنجاز شخصي يكتب في سجل تاريخه.

ففي حالة تحقيقه الصعود للمونديال أمام جيبوتي غدا سيكون الأول في مصر الذي يقود منتخب بلاده كلاعب ومدرب للتأهل لكأس العالم، حيث تواجد في جيل المدرب الراحل محمود الجوهري بمونديال 1990، وكان صاحب هدف التأهل في مرمى الجزائر.

وكذلك كان سببا في الهدف الوحيد الذي سجله الفريق في تلك النسخة في مرمى هولندا حين تعرض للإعاقة داخل منطقة جزاء بطل أوروبا آنذاك، وسجل زميله مجدي عبدالغني هدفا من ركلة الجزاء.

ويخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، في السابعة مصر بتوقيت القاهرة على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، الذي يستضيف مباراته غدا أمام جيبوتي.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز على نظيره منتخب جيبوتي في لقاء الغد بأي نتيجة، وهو ما يرفع رصيده من النقاط إلى 23 نقطة، يحسم بها رسميا بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم 2026.

 

