استجابة لـ "فيتو"، الداخلية تكشف ملابسات فيديو إشعال النار أمام محل بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص يشعل النيران أمام محل تجاري، بزعم قيامه بحرق بضائع إحدى السيدات لبيعها أمام المحل بمحافظة الفيوم.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه صاحب مكتبة – مقيم بدائرة مركز شرطة طامية.

وبمواجهته أقر بأن السيدة هي زوجة والده، وأنها دأبت على افتراش الرصيف أمام المكتبة المملوكة له، مما دفعه إلى سكب كمية من البنزين على الأرض وإشعال النيران بهدف منعها من الجلوس أمام المحل، نافيًا قيامه بحرق أي من بضائعها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

