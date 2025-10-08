الأربعاء 08 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط كميات ضخمة من المخدرات بالشرقية ومصرع 5 عناصر شديدة الخطورة بمضبوطات 109 ملايين جنيه

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

تمكنت وزارة الداخلية من توجيه ضربات استباقية لبؤر إجرامية متخصصة في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة في عدة محافظات، أسفرت عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بالشرقية، وضبط باقي العناصر وبحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.

مصرع 5 عناصر شديدة الخطورة

وأوضحت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن البؤر المستهدفة تضم عناصر محكوم عليهم بالسجن في قضايا جنايات “قتل – مخدرات – سلاح”، وكانوا يخططون لتوزيع كميات المخدرات التي تم ضبطها.

وبتقنين الإجراءات ومشاركة قطاع الأمن المركزي، تم ضبط نحو طن من المواد المخدرة المتنوعة من بينها حشيش، هيدرو، أيس، هيروين، إضافة إلى 35 ألف قرص مخدر و12 قطعة سلاح ناري متنوعة، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 109 ملايين جنيه.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم لاستكمال التحقيقات والعرض على النيابة العامة.

وزارة الداخلية البؤر الإجرامية مكافحة المخدرات الشرقية مصرع عناصر خطرة ضبط مخدرات اسلحة نارية الامن العام الأمن المركزى

