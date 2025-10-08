ضبط كميات ضخمة من المخدرات بالشرقية ومصرع 5 عناصر شديدة الخطورة بمضبوطات 109 ملايين جنيه

تمكنت وزارة الداخلية من توجيه ضربات استباقية لبؤر إجرامية متخصصة في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة في عدة محافظات، أسفرت عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بالشرقية، وضبط باقي العناصر وبحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.

مصرع 5 عناصر شديدة الخطورة

وأوضحت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن البؤر المستهدفة تضم عناصر محكوم عليهم بالسجن في قضايا جنايات “قتل – مخدرات – سلاح”، وكانوا يخططون لتوزيع كميات المخدرات التي تم ضبطها.

وبتقنين الإجراءات ومشاركة قطاع الأمن المركزي، تم ضبط نحو طن من المواد المخدرة المتنوعة من بينها حشيش، هيدرو، أيس، هيروين، إضافة إلى 35 ألف قرص مخدر و12 قطعة سلاح ناري متنوعة، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 109 ملايين جنيه.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم لاستكمال التحقيقات والعرض على النيابة العامة.

