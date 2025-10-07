الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات واقعة تعدٍ وتهديد بالقليوبية وضبط المتهمين

المتهمين
المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر قائد سيارة نصف نقل من قائد مركبة تروسيكل بعد اصطدامه بسيارته وقيام أحد مرافقيه بتهديده والتلويح له بطريقة خادشة للحياء أثناء سيره على أحد الطرق السريعة بمحافظة القليوبية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 أكتوبر الجارى، تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغًا من سائق مقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتضرره من قائد تروسيكل اصطدم بسيارته مسببًا تلفيات بها، ثم تعدى عليه بالسب بصحبة آخر اعتراضًا على قيامه بتصويرهما، ولاذا بالفرار.

وأسفرت جهود البحث والتحرى عن تحديد وضبط المتهمين الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما مقيمان بدائرة القسم ولهما معلومات جنائية. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر أحدهما باستخدام قطعة حديدية فى تهديد المبلغ، حيث تم ضبطها مع التروسيكل المستخدم فى الحادث.

تم التحفظ على مركبة التروسيكل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القليوبية طريق سريع تروسيكل سائق نصف نقل تهديد تعد لفظي شبرا الخيمة وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط مديرة كيان تعليمي وهمي بالجيزة بتهمة النصب على المواطنين

الأمن يكشف ملابسات سرقة دراجة نارية بالإسكندرية وضبط الجناة

ضبط مصنع أعلاف مغشوشة دون ترخيص في الإسماعيلية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بين شقيقين في الدقهلية

عصام صاصا يصل قسم دار السلام للتحقيق معه في مشاجرة الملهى الليلي بكورنيش المعادي

كشف ملابسات فيديو اعتداء عامل على زميله داخل مخزن خردة بالبحيرة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو “التعدي على الكلاب” ببني سويف

ضبط سائق أركب أطفالا في صندوق سيارة ربع نقل بالمنيا

الأكثر قراءة

وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)

السيسي يوجه بصرف 1000 جنيه حافز تدريس للمعلمين، والتطبيق في هذا الموعد

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء وعيار 21 يصل لهذا المستوى

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز

أحمد مجدي الحيوان يعتذر عن عدم خوض انتخابات الأهلي

الإفتاء: هذا ثواب قضاء حوائج الناس وتفريج الكربات عنهم

السيسي يتابع سير وانتظام العملية التعليمية وسد العجز في أعداد المعلمين

بدء تلقي الطلبات غدا، المستندات المطلوبة وشروط الترشح بالنظام الفردي في انتخابات النواب

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: هذا ثواب قضاء حوائج الناس وتفريج الكربات عنهم

في ذكرى وفاته الـ71، أبرز المعلومات عن الإمام عبد الحميد سليم شيخ الأزهر الأسبق

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بمشاكل وصعوبات قادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads