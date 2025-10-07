الأمن يكشف ملابسات واقعة تعدٍ وتهديد بالقليوبية وضبط المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر قائد سيارة نصف نقل من قائد مركبة تروسيكل بعد اصطدامه بسيارته وقيام أحد مرافقيه بتهديده والتلويح له بطريقة خادشة للحياء أثناء سيره على أحد الطرق السريعة بمحافظة القليوبية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 أكتوبر الجارى، تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغًا من سائق مقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتضرره من قائد تروسيكل اصطدم بسيارته مسببًا تلفيات بها، ثم تعدى عليه بالسب بصحبة آخر اعتراضًا على قيامه بتصويرهما، ولاذا بالفرار.

وأسفرت جهود البحث والتحرى عن تحديد وضبط المتهمين الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما مقيمان بدائرة القسم ولهما معلومات جنائية. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر أحدهما باستخدام قطعة حديدية فى تهديد المبلغ، حيث تم ضبطها مع التروسيكل المستخدم فى الحادث.

تم التحفظ على مركبة التروسيكل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

