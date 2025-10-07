الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بين شقيقين في الدقهلية

المشاجرة
المشاجرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله، زعم خلاله القائم على التصوير أن أحد الأشخاص الظاهرين بالفيديو مارس أعمال بلطجة وحاول الاعتداء عليه بمحافظة الدقهلية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من فحص الفيديو وكشف حقيقته، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب بيان الداخلية فإنه بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، كما تم تحديد هوية القائم على التصوير، وتبين أنه له معلومات جنائية، وبسؤاله قرر بتضرره من شقيقه الظاهر بمقطع الفيديو – وله أيضًا معلومات جنائية – مقيمان بنطاق محافظة الدقهلية، موضحًا أن خلافات أسرية نشبت بينهما، قام على إثرها شقيقه بالتعدي عليه بالسب ورشقه بالحجارة دون أن يُصيبه.

وتم ضبط الطرف الثاني، وبمواجهته اتهم شقيقه بالتعدي عليه والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

