كشف ملابسات فيديو اعتداء عامل على زميله داخل مخزن خردة بالبحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف حقيقة مقطع فيديو أظهر أحد الأشخاص أثناء تعديه بالضرب على عامل وإحداث إصابته بمحافظة البحيرة.

بالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى خلافات بين عاملين داخل أحد مخازن الخردة بدائرة مركز شرطة دمنهور، وأن الطرفين أبناء عمومة. 

وتبين أن المشكو في حقه هو (عامل بذات المخزن)، قام بالتعدي على المجني عليه بسبب خلافات حول طبيعة العمل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

