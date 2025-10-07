ضبط مصنع أعلاف مغشوشة دون ترخيص في الإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج الأعلاف الحيوانية باستخدام مواد خام مجهولة المصدر.

وكشفت المعلومات والتحريات أن المتهم كان يُنتج ويُعبئ الأعلاف الحيوانية المغشوشة ويطرحها بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات، استهدفت القوات المصنع وضبطت مالكه، وعُثر بحوزته على 10 طن من الأعلاف الحيوانية الجاهزة للبيع و7 طن من مخلفات الدواجن المستخدمة في التصنيع، وجميعها مجهولة المصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.