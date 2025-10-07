الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات سرقة دراجة نارية بالإسكندرية وضبط الجناة

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات سرقة دراجة نارية بالإسكندرية، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى مدعوم بصور ومقاطع فيديو، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بسرقة الدراجة النارية الخاصة بابنها بالإسكندرية.

 

بالفحص، تبين أن قسم شرطة ثان المنتزه تلقى بلاغًا من أحد المواطنين باكتشافه سرقة دراجته النارية من داخل جراج بمنطقة سكنه بدائرة القسم.

ومن خلال جهود البحث والتحرى، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عنصران جنائيان، أحدهما محبوس حاليًا على ذمة قضية مخدرات. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة دراجة نارية الاسكندرية قسم ثان المنتزه وزارة الداخلية ضبط الجناة عناصر جنائية الغش والتداول الإلكترونى

مواد متعلقة

ضبط مصنع أعلاف مغشوشة دون ترخيص في الإسماعيلية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بين شقيقين في الدقهلية

عصام صاصا يصل قسم دار السلام للتحقيق معه في مشاجرة الملهى الليلي بكورنيش المعادي

كشف ملابسات فيديو اعتداء عامل على زميله داخل مخزن خردة بالبحيرة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو “التعدي على الكلاب” ببني سويف

ضبط سائق أركب أطفالا في صندوق سيارة ربع نقل بالمنيا

ضبط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بالسويس بحوزتها 2.5 طن مخدرات بقيمة 180 مليون جنيه

ضبط عنصرين جنائيين غسلا 70 مليون جنيه من تجارة الأسلحة

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بصرف 1000 جنيه حافز تدريس للمعلمين، والتطبيق في هذا الموعد

السيسي يتابع سير وانتظام العملية التعليمية وسد العجز في أعداد المعلمين

منسوب بحيرة سد النهضة ينخفض، وباحث بالشأن الإفريقي: خلال أيام تدفقات النيل تصل للسد العالي

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بمشاكل وصعوبات قادمة

إهداء من المدينة المنورة، كفن الدكتور أحمد عمر هاشم مكتوب عليه سورة يس (صور)

مقطع صادم، صاحب محل يشعل النار في بضاعة سيدة فقيرة لمنعها من الجلوس أمامه (فيديو)

وداع يليق بالعلماء، 12 صورة توثق اللحظات الأخيرة للدكتور أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر

في ذكرى وفاته الـ71، أبرز المعلومات عن الإمام عبد الحميد سليم شيخ الأزهر الأسبق

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى وفاته الـ71، أبرز المعلومات عن الإمام عبد الحميد سليم شيخ الأزهر الأسبق

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بمشاكل وصعوبات قادمة

الخشت ناعيا أحمد عمر هاشم: أفنى حياته في خدمة السنة النبوية وعلومها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads