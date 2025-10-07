الأمن يكشف ملابسات سرقة دراجة نارية بالإسكندرية وضبط الجناة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى مدعوم بصور ومقاطع فيديو، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بسرقة الدراجة النارية الخاصة بابنها بالإسكندرية.

بالفحص، تبين أن قسم شرطة ثان المنتزه تلقى بلاغًا من أحد المواطنين باكتشافه سرقة دراجته النارية من داخل جراج بمنطقة سكنه بدائرة القسم.

ومن خلال جهود البحث والتحرى، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عنصران جنائيان، أحدهما محبوس حاليًا على ذمة قضية مخدرات. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

