ضبط سائق أركب أطفالا في صندوق سيارة ربع نقل بالمنيا

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة ربع نقل يسمح لعدد من الأشخاص والأطفال بالركوب في الصندوق الخلفي أثناء سيره بالمنيا، ما عرض حياتهم وحياته للخطر.

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة التي تبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق بالمنيا، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما وردت بمقطع الفيديو.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.