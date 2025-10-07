ضبط مديرة كيان تعليمي وهمي بالجيزة بتهمة النصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المديرة المسئولة عن كيان تعليمي غير مرخص بمنطقة الدقي بالجيزة، لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات وهمية مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أن القائمين على الكيان يدّعون امتلاكهم جهة تعليمية معتمدة، ويمنحون الدارسين شهادات مزيفة بزعم أنها موثقة وتؤهلهم للعمل في شركات كبرى، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات مقر الكيان، وتم ضبط المديرة المسؤولة، وبحوزتها عدد من الشهادات والكتب الدراسية في مجالات مختلفة، ودفاتر إيصالات تحصيل نقدية.

وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي بالاشتراك مع مالك الكيان بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

