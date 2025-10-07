الداخلية تكشف حقيقة فيديو “التعدي على الكلاب” ببني سويف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان أثناء التعدي على كلاب ضالة، ووضعها داخل أجولة بمحافظة بني سويف.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على نشر الفيديو، والذي أوضح أن الشخصين كانا يجمعان الكلاب من أرضهما الزراعية، بعد أن قام أحد الكلاب بعقر والد أحدهما، مؤكدًا أنه لم يشاهد نفوق الحيوانات كما تم تداوله.

كما تم ضبط الشخصين الظاهرين بالفيديو، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بقيامهما بجمع الكلاب الضالة من الأرض الزراعية الخاصة بهما ووضعها داخل أجولة وإلقائها خارج الأرض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

