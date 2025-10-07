الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة فيديو “التعدي على الكلاب” ببني سويف

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان أثناء التعدي على كلاب ضالة، ووضعها داخل أجولة بمحافظة بني سويف.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على نشر الفيديو، والذي أوضح أن الشخصين كانا يجمعان الكلاب من أرضهما الزراعية، بعد أن قام أحد الكلاب بعقر والد أحدهما، مؤكدًا أنه لم يشاهد نفوق الحيوانات كما تم تداوله.

كما تم ضبط الشخصين الظاهرين بالفيديو، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بقيامهما بجمع الكلاب الضالة من الأرض الزراعية الخاصة بهما ووضعها داخل أجولة وإلقائها خارج الأرض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية التعدي على كلاب ضالة الكلاب الضالة وزارة الداخلية كشف حقيقة فيديو

مواد متعلقة

ضبط عنصرين جنائيين غسلا 70 مليون جنيه من تجارة الأسلحة

الداخلية تواصل حملاتها لضبط المتلاعبين بأسعار الخبز وحماية المستهلكين

ضربات أمنية ضد المتلاعبين بالنقد الأجنبي وضبط 5 ملايين جنيه

الداخلية تكثف حملاتها المرورية وتضبط 99 ألف مخالفة و106 حالات تعاطي مخدرات بين السائقين

ضبط محل بالقليوبية يبيع أجهزة "ريسيفر" لفك شفرات القنوات بدون ترخيص

ضبط صاحب شركة إنتاج فني غير مرخصة بالعجوزة

ضبط شبكة لغسل الأموال بقيمة 250 مليون جنيه في القاهرة

المرور: تحرير 1004 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 39 سيارة ودراجة نارية

الأكثر قراءة

إهداء من المدينة المنورة، كفن الدكتور أحمد عمر هاشم مكتوب عليه سورة يس (صور)

تجهيزات دفن جثمان أحمد عمر هاشم بجوار مؤسس الطريقة الهاشمية الخلوتية (فيديو وصور)

بحضور الإمام الأكبر، المئات يؤدون صلاة الجنازة على أحمد عمر هاشم بالجامع الأزهر (فيديو وصور)

"رجع ومعاه ناس بسنج ومطاوي"، النيابة تستمع لأقوال الشهود في مشاجرة عصام صاصا

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

قفزة في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بالقاهرة لتنفيذ مشروع تطوير ميدان القبة

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أنواع الشهداء في الإسلام وبيان كل نوع وسببه

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

تفسير رؤية المطر في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads