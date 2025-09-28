مرض معدٍ يهدد الرئتين، أعراض وطرق علاج الدرن

يُعد مرض الدرن (السل) من الأمراض المعدية المزمنة التي تسببها بكتيريا تُعرف باسم "المتفطرة السلية" (Mycobacterium tuberculosis). وعلى الرغم من أن الدرن يستهدف الرئتين بشكل أساسي (السل الرئوي)، إلا أنه قادر على الانتشار والتأثير على أجزاء أخرى من الجسم مثل الكلى، العمود الفقري، والدماغ (السل خارج الرئوي).

أسباب العدوى بمرض الدرن

ينتقل الدرن بشكل رئيسي عبر الهواء من شخص لآخر. عندما يسعل، يعطس، يتحدث، يضحك، أو يبصق شخص مصاب بالدرن النشط وغير المعالج، فإنه يطلق قطرات مجهرية تحتوي على البكتيريا في الهواء، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، والتي يمكن أن يستنشقها الأشخاص المخالطون له.

لا ينتقل الدرن عن طريق المصافحة، مشاركة الطعام أو الشراب، أو استخدام نفس أدوات المائدة أو المراحيض.

أعراض مرض الدرن

تختلف الأعراض باختلاف نوع الإصابة (كامنة أو نشطة) وموقع الدرن في الجسم:

1. السل النشط (Active TB)

تظهر الأعراض عندما تبدأ البكتيريا في التكاثر وتدمير الأنسجة، وتشمل الأعراض الشائعة للسل الرئوي:

السعال المستمر، سعال يدوم لمدة 3 أسابيع أو أكثر.

بصق الدم أو المخاط، سعال مصحوب ببلغم قد يحتوي على دم (نفث الدم).

ألم في الصدر، أو ألم عند التنفس والسعال.

أعراض عامة:

فقدان الوزن غير المبرر وفقدان الشهية.

ارتفاع درجة الحرارة (حمى) وقشعريرة.

التعرق الليلي الشديد.

الشعور بالتعب والضعف العام والإرهاق.

2. السل خارج الرئوي

إذا أصاب الدرن أجزاء أخرى من الجسم، تختلف الأعراض حسب العضو المصاب. على سبيل المثال:

العمود الفقري، قد يسبب آلامًا في الظهر.

الكلى، قد يسبب وجود دم في البول.

التهاب السحايا، في حالة إصابة الدماغ.

3. السل الكامن

في هذه الحالة، يكون الشخص مصابًا ببكتيريا الدرن، لكنها تكون غير نشطة ولا تسبب أي أعراض، ولا يمكن للشخص نقل العدوى للآخرين. يحتاج هذا النوع من الإصابة إلى علاج وقائي لمنع تحوله إلى سل نشط.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالدرن

تزداد مخاطر الإصابة بالدرن النشط والعدوى بشكل عام في الحالات التي يكون فيها جهاز المناعة ضعيفًا أو نتيجة المخالطة الوثيقة للمصابين:

المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والإيدز: حيث يضعف الفيروس جهاز المناعة بشكل كبير.

مرضى السكري.

الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية أو انخفاض الوزن بشكل كبير.

متعاطو التبغ والكحول والمخدرات.

الأشخاص الذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة: مثل مرضى زراعة الأعضاء، وبعض مرضى السرطان (العلاج الكيميائي)، ومرضى الروماتيزم والصدفية (بعض الأدوية البيولوجية).

المخالطون المقربون من شخص مصاب بالسل النشط.

العاملون في القطاع الصحي الذين يتعاملون مع مرضى السل.

كبار السن والأطفال الرضع (أكثر عرضة لمضاعفات خطيرة).

الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون في أماكن مزدحمة ومغلقة (مثل السجون أو المهاجرين من مناطق ينتشر فيها المرض).

طرق علاج الدرن

يمكن علاج الدرن بنجاح باستخدام مجموعة من الأدوية المضادة للبكتيريا (المضادات الحيوية) لفترة زمنية محددة. وتختلف خطة العلاج حسب نوع الإصابة (نشط أو كامن).

1. علاج السل النشط

يتطلب العلاج تناول مجموعة من 4 أدوية مختلفة في آن واحد (غالبًا) ولمدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر.

يجب الالتزام الكامل بالجرعات والمدة المحددة من قبل الطبيب، حتى لو شعر المريض بالتحسن، وذلك لمنع ظهور سلالات مقاومة للأدوية (السل المقاوم للأدوية)، والتي يكون علاجها أصعب ويستغرق وقتًا أطول.

2. علاج السل الكامن

يهدف إلى قتل البكتيريا الكامنة قبل أن تتحول إلى سل نشط.

عادة ما يتكون من تناول دواء واحد أو اثنين لمدة أقصر قد تتراوح بين 3 إلى 9 أشهر، حسب الخطة العلاجية التي يحددها الطبيب.

طرق الوقاية من الدرن

لقاح الدرن: يوصى به للأطفال الرضع والأطفال في المناطق التي ينتشر فيها المرض.

الالتزام بإجراءات النظافة: تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، خاصة للمصابين بالسل النشط.

العزل: ينصح المصابون بالسل النشط بالبقاء في المنزل وعدم مخالطة الآخرين قدر الإمكان في الأسابيع الأولى من العلاج.

التهوية الجيدة للأماكن المغلقة.

