أعراض نزلة البرد عند الأطفال ومخاطر الإصابة بها

أعراض نزلة البرد عند الأطفال، نزلة البرد من أكثر الأمراض المعدية شيوعا بين الأطفال والكبار فى وقتنا الحالى بسبب تغيير الفصول.

وأعراض نزلة البرد عند الأطفال، عديدة ومعروفة وللأسف يعتبر من العدوى المتكررة التى يجب التنبه لها والاهتمام بعلاجها سريعا عند الأطفال حتى لا تحدث مضاعفات خطيرة.

وتقول الدكتورة نجوى النحراوي، استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن نزلة البرد هى عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي، مثل الأنف والحلق، وغالبا لا تكون خطيرة، لكنها قد تسبب إزعاج وتؤثر على النشاط اليومي للطفل.

أعراض نزلة البرد عند الأطفال

وأضافت أن الأعراض عادة تظهر بعد يوم إلى ثلاثة أيام من التعرض للفيروس، ومن أبرزها:

انسداد أو سيلان الأنف، وهى من أكثر العلامات شيوعا.

العطس المتكرر، نتيجة تهيج الأغشية المخاطية.

التهاب الحلق، ويصاحبه أحيانا ألم خفيف عند البلع.

السعال، يبدأ جاف ثم قد يتحول إلى مصحوب بالبلغم.

ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، خاصة لدى الأطفال الأصغر سنا.

الصداع وآلام خفيفة في الجسم.

فقدان الشهية أو ضعف الرغبة في تناول الطعام.

التعب والخمول، وقلة النشاط والحركة عن المعتاد.

دموع واحمرار العينين أحيانا.

أسباب نزلة البرد عند الأطفال

وتابعت، أن من أسباب نزلة البرد عند الأطفال:

التعرض للفيروسات، حيث يوجد أكثر من 200 نوع من الفيروسات المسببة، وأشهرها فيروس الرينو.

ضعف المناعة، والأطفال في سنواتهم الأولى أكثر عرضة للإصابة بسبب عدم اكتمال جهازهم المناعي.

الاختلاط بأطفال آخرين، في المدارس أو الحضانات حيث يسهل انتقال العدوى عبر العطس أو السعال أو لمس الأسطح.

تغيرات الطقس، والتعرض لتيارات هواء باردة أو مفاجئة.

قلة النظافة الشخصية، مثل عدم غسل اليدين بانتظام بعد اللعب أو قبل تناول الطعام.

مخاطر نزلة البرد عند الأطفال

وأوضحت الدكتورة نجوى النحراوى استشارى طب الأطفال، أنه رغم أن نزلة البرد مرض بسيط غالبا، إلا أن إهمال العلاج قد يؤدي إلى بعض المضاعفات مثل:

التهابات الأذن الوسطى، نتيجة انسداد القنوات السمعية.

التهاب الشعب الهوائية، إذا انتقلت العدوى إلى الجهاز التنفسي السفلي.

التهاب الجيوب الأنفية، عند استمرار انسداد الأنف لفترة طويلة.

الالتهاب الرئوي، في حالات نادرة إذا كانت المناعة ضعيفة.

التأثير على التغذية، حيث فقدان الشهية المستمر الذى يضعف الجسم.

علاج نزلة البرد عند الأطفال

وأضافت استشارى الأطفال، أنه لا يوجد علاج نهائي يقتل الفيروس، لكن الهدف هو تخفيف الأعراض ومساعدة الجسم على مقاومته، ومن طرق علاج نزلة البرد عند الأطفال:

الراحة التامة، حيث منح الطفل وقت كافي للنوم.

السوائل الدافئة، مثل اليانسون، والبابونج، أو شوربة الخضار لتقليل الاحتقان.

شرب الماء بكثرة، للحفاظ على الترطيب وطرد السموم.

استخدام محلول ملحي للأنف، لتقليل انسداد الأنف وتسهيل التنفس.

خافضات الحرارة.

العسل للأطفال فوق السنة، يساعد على تهدئة السعال.

تجنب المضادات الحيوية، لأنها لا تعالج الفيروس، إلا إذا وصفها الطبيب عند وجود عدوى بكتيرية ثانوية.

طرق الوقاية من نزلة البرد عند الأطفال

وتابعت، أن هناك بعض الإجراءات التى تحمى من الإصابة بنزلات البرد، منها:

غسل اليدين باستمرار، قبل الأكل وبعد اللعب أو العودة من الخارج.

تعليم الطفل تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال.

تجنب مشاركة الأدوات الشخصية مثل الأكواب والمناشف.

تهوية الغرف باستمرار لمنع تراكم الفيروسات.

تقوية المناعة عبر التغذية السليمة حيث تقديم الخضروات، والفواكه، والبروتينات.

ارتداء ملابس مناسبة للطقس وتجنب التعرض المفاجئ للبرد.

الابتعاد عن الأماكن المزدحمة خاصة في مواسم انتشار العدوى.

تشجيع الطفل على النشاط البدني لتعزيز مناعته.

