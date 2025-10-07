ضبط عنصرين جنائيين غسلا 70 مليون جنيه من تجارة الأسلحة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإظهارها في صورة كيانات مشروعة من خلال شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس أنشطة تجارية.

وقدرت القيمة المالية لأموال الغسل بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

