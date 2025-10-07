ضربات أمنية ضد المتلاعبين بالنقد الأجنبي وضبط 5 ملايين جنيه

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن حملاته المكثفة ضد المتاجرين بالنقد خارج السوق المصرفي؛ في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة تقارب 5 ملايين جنيه، وذلك لمنع أي تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

