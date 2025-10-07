الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
حوادث

الداخلية تكثف حملاتها المرورية وتضبط 99 ألف مخالفة و106 حالات تعاطي مخدرات بين السائقين

الداخلية تكثف حملاتها المرورية وتضبط 99 ألف مخالفة

 تمكنت الأجهزة المعنية خلال 24 ساعة من ضبط 99022 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط حركة المرور والحفاظ على سلامة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.

كما تم فحص 1952 سائقًا تبين إيجابية 106 حالات تعاطي مواد مخدرة منهم.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 987 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب مخالف، مخالفات شروط التراخيص، ومخالفات أمن ومتانة المركبات، وفحص 149 سائقًا تبين إيجابية 9 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 17 محكوم عليهم بإجمالي 53 حكمًا، كما تم التحفظ على 4 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين لضمان الانضباط والسلامة على الطرق.

