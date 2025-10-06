الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على بلطجي طارد قائد سيارة في أكتوبر

القبض على بلطجي طارد
القبض على بلطجي طارد قائد سيارة بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على بلطجي قام بمطاردة قائد سيارة ومحاولة التعدي عليه بعد رفضه دفع مبلغ مالي له رغمًا عنه بمنطقة أكتوبر.

 

تفاصيل الواقعة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله منادي سيارات يستقل دراجة نارية ويطارد قائد سيارة، بعد رفض الأخير دفع مبلغ مالي له، وحاول التعدي عليه أثناء قيامه بتصويره.
بالفحص تبين أنه لم ترد أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت القوات من تحديد وضبط المتهم (عاطل – مقيم بالجيزة – لا يحمل رخصة قيادة)، كما تم التحفظ على الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

