القبض على بلطجي طارد قائد سيارة في أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على بلطجي قام بمطاردة قائد سيارة ومحاولة التعدي عليه بعد رفضه دفع مبلغ مالي له رغمًا عنه بمنطقة أكتوبر.

تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله منادي سيارات يستقل دراجة نارية ويطارد قائد سيارة، بعد رفض الأخير دفع مبلغ مالي له، وحاول التعدي عليه أثناء قيامه بتصويره.

بالفحص تبين أنه لم ترد أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت القوات من تحديد وضبط المتهم (عاطل – مقيم بالجيزة – لا يحمل رخصة قيادة)، كما تم التحفظ على الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.