الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة منعها من زيارة نجلها المحتجز بقسم شرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام رجال الشرطة بقسم شرطة ثانى زايد بالجيزة بمنعها من زيارة نجلها المحتجز وسوء معاملتها داخل القسم.

بالفحص والتحريات، تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو "لها معلومات جنائية، ومقيمة بمحافظة الجيزة"، وأنه بتاريخ 21 سبتمبر الماضى تم ضبط نجلها "له معلومات جنائية" أثناء قيادته دراجة نارية بدون لوحات خلفية، عكس الاتجاه، ودون حمل تراخيص، بمنطقة الشيخ زايد، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات.

وبمواجهة السيدة أقرت بقيامها بنشر الفيديو بادعاءات كاذبة، بهدف الضغط على ضباط القسم لتسهيل زيارتها لنجلها، إلى جانب سعيها لزيادة عدد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

