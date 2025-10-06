تنفيذًا للقرار الرئاسي.. الإفراج عن 2735 نزيلًا بمناسبة نصر أكتوبر (صور)

تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 2025 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، قامت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

حيث عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجانًا لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن 2735 نزيلًا.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المتكاملة للنزلاء، بما يعزز من فرص إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بشكل إيجابي بعد الإفراج عنهم.

