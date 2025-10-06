الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تنفيذًا للقرار الرئاسي.. الإفراج عن 2735 نزيلًا بمناسبة نصر أكتوبر (صور)

الإفراج عن 2735 نزيلًا
الإفراج عن 2735 نزيلًا

 

تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 2025 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، قامت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

حيث عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجانًا لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن 2735 نزيلًا.

 

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المتكاملة للنزلاء، بما يعزز من فرص إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بشكل إيجابي بعد الإفراج عنهم.

وزارة الداخلية نصر اكتوبر قرار رئيس الجمهورية الافراج بالعفو الحماية المجتمعية مراكز الاصلاح والتأهيل الافراج عن السجناء السياسة العقابية الحديثة

