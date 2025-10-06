الإثنين 06 أكتوبر 2025
حوادث

الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو لشخص تعدى على سائق وأتلف سيارته بالجيزة

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو لشخص تعدى على سائق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أظهر أحد الأشخاص وهو يقف أعلى سيارة، ويتعدى على قائدها بالسب والضرب، محدثًا تلفيات بها بمنطقة الجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وبالتتبع أمكن تحديد السيارة التي ظهرت في الفيديو وتبين وجود تلفيات بها، كما تم الاستدلال على قائدها (سائق – مصاب بجروح متفرقة). وبسؤاله قرر أنه أثناء سيره بسيارته بدائرة قسم شرطة الطالبية بتاريخ 4 الجارى، اصطدم به سائق "توك توك"، فنشبت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب باستخدام "مفتاح تغيير الإطارات" محدثًا إصابته ووقف أعلى السيارة مسببًا تلفيات بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط مرتكب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة القسم)، كما تم ضبط 3 من أفراد أسرته، بعد محاولتهم إخفاء الأداة المستخدمة والتعدى على القوات أثناء الضبط، وتمت السيطرة عليهم دون تجاوز. وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

