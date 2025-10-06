القبض على صانعة محتوى بالجيزة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل

ألقت أجهزة الأمن القبض على صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الممارسات المخلة بالآداب العامة عبر الإنترنت.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط المتهمة، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبحوزتها 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على مقاطع ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها أقرت بقيامها بنشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

