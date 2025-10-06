ضبط دجال بالإسكندرية بتهمة النصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية لقيامه بممارسة أعمال الدجل والنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني والتواصل مع العالم الآخر.

أشارت التحريات إلى أن المتهم كان يروج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مستغلًا حاجات الناس وضعفهم، مدعيًا امتلاكه قدرات روحانية لعلاج المرضى وحل المشكلات الأسرية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز، وعُثر بحوزته على الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل، وهاتف محمول تبين بفحصه احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

