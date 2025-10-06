الإثنين 06 أكتوبر 2025
الداخلية تكشف ملابسات فيديو تاكسي المنيا وطلبه أجرة أعلى من التسعيرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله سيدة تستقل سيارة أجرة "تاكسي" بمدينة المنيا، حيث قام قائد المركبة بطلب مبلغ مالي يزيد عن التسعيرة الرسمية، كما أبدى رغبته في اصطحاب أحد الأشخاص أثناء تواجد السيدة معه، ولدى رفضها امتنع عن توصيلها. 

بالفحص والتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وقائدها، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائق. 

