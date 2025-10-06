الداخلية تكشف ملابسات فيديو تاكسي المنيا وطلبه أجرة أعلى من التسعيرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله سيدة تستقل سيارة أجرة "تاكسي" بمدينة المنيا، حيث قام قائد المركبة بطلب مبلغ مالي يزيد عن التسعيرة الرسمية، كما أبدى رغبته في اصطحاب أحد الأشخاص أثناء تواجد السيدة معه، ولدى رفضها امتنع عن توصيلها.

بالفحص والتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وقائدها، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.