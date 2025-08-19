تحتوي على مواد مسرطنة، خبيرة تغذية تكشف أضرار النودلز (فيديو)

أكدت الدكتورة غادة الصايغ خبيرة التغذية العلاجية، أن تناول أكياس النودلز على معدة فارغة، قد يؤدي بالشخص إلى هبوط فى الدورة الدموية.



وقالت فى مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي تامر أمين المذاع على فضائية "النهار"، إن فى حالة إصابة الشخص الذى يتناول أكياس النودلز بالأنيميا، فهذا قد يعرضه للوفاة، لاحتوائها على مواد تتحول للسرطان.



وأضافت أن أكياس النودلز تحتوي على مادة نترات الصوديوم، وهذه المادة تتحول إلى سموم، خاصة فى حالة تعرض الشخص الذي يتناولها للشمس، محذرة الأطفال من تناول أكياس النودلز باعتبارها وجبة أساسية.



تفاصيل واقعة وفاة طفل بعد تناول الأندومي

وتلقت أجهزة الأمن بقسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي يفيد بتدهور الحالة الصحية لطفل عقب تناوله كمية كبيرة من «الإندومي» بشكل مباشر دون غليها أو طهيها.

وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، مع استدعاء أسرة الطفل للاستماع إلى أقوالهم ولم يتم حتى الآن حسم سبب الوفاة من الطب الشرعي

واقعة وفاة الطفل جرس إنذار لخطورة تناول النودلز سريعة التحضير، والتي تعرف بـ «الإندومي»، وهذه الأكلة منتشرة بشكل واسع بين الأطفال، والنودلز سريعة التحضير هي قطع نودلز مجففة ومطبوخة مسبقا، تباع مع مسحوق نكهة أو زيت توابل.

لا يتطلب تحضيرها سوى غلي الماء لبضع دقائق، ورغم أنها سهلة التحضير وغير مكلفة، إلا أنها تعتبر غير صحية عمومًا نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم والدهون المشبعة وقيمتها الغذائية المنخفضة.

