محافظ الشرقية يتفقد شوارع الزقازيق ليلا لمتابعة أعمال الرصف والتطوير

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في ساعة متأخرة من الليل مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير ورفع الكفاءة الجارية بشارع سعد زغلول بدءًا من كوبري الجامعة وصولًا لميدان عرابي بطول 2.5 كم ومتوسط عرض 14م وبتكلفة 25 مليون جنيه وتذليل أي عقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد.

المهندس محمد صلاح رئيس قطاع المشروعات

وقدم المهندس محمد صلاح رئيس قطاع المشروعات بمديرية الطرق والنقل بمحافظة الشرقية، شرحًا تفصيليًا للمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بشارع سعد زغلول والذي يعد من الشوارع الرئيسية والهامة داخل مدينة الزقازيق وتمت الإشارة إلى أنه جار تنفيذ أعمال تطوير وصيانة ورفع كفاءة المرحلة الأولى من الشارع بدءًا من كوبري جامعة الزقازيق وصولًا لكوبري مستشفى الجامعة بطول 1.2 كم ومتوسط عرض 14م وذلك بمعرفة مديرية الطرق والنقل.

تكسير وكشط طبقات الاسفلت

وأضاف رئيس قطاع المشروعات أن الأعمال الجارية تشمل تكسير وكشط طبقات الأسفلت المعيبة وفرد طبقات التأسيس لبدء أعمال الرصف بجانب إحلال وتجديد الأرصفة من الجانبين مع عمل أكثر من رامب على مسافات معينة بطول الطريق لتسهيل حركة ذوي الهمم وكذلك نقل أعمدة الإنارة بما يتماشي مع خطة توسعة الطريق لافتًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من كافة الأعمال نهاية شهر فبراير القادم.

فتح محاور مرورية جديدة

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن خاصة في أوقات الذروة وتوفير الجهد والوقت وعدم تعطيل مصالح المواطنين إلى جانب تحسين الصورة البصرية وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

فتح الطريق أمام حركة السيارات

وفي نهاية الجولة شدد المحافظ على أحمد ضاحي رئيس حي أول بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد وكذلك التنسيق مع إدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية خلال ساعات العمل وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

المرافقون للمحافظ في جولته الليلية

رافق المحافظ محمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول والعميد تامر مباشر مدير إدارة المرور والمهندس محمد صلاح مدير وحدة التدخل السريع بالديوان العام

