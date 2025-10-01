محافظ الشرقية يفتتح معرض أيادي مصر للحرف اليدوية

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بافتتاح معرض (أيادي مصر الشرقية) للحرف اليدوية والمقام على أرض المحافظة بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان بمشاركة 32 عارضا، منهم 11 عارضا من محافظات شمال سيناء والبحر الأحمر وبنى سويف والمنوفية والمنيا والقاهرة والإسكندرية والقليوبية والفيوم ومطروح والدقهلية.

عرض منتجات حرفية

وذلك لعرض منتجات حرفية تشمل تطريز سيناوى - خزف - فخار - شموع - سجاد يدوى بالاضافة لجناح محافظة الشرقية والمقام بالتعاون مع وحدة أيادى مصر الشرقية والأسر المنتجة والذي يضم (21) عارض لمنتجات ريزن ومشغولات بنواة البلح والبرسلين والإكسسورات وكروشية ومشغولات خشبية وهى تعكس أصالة وجودة المنتج المصري وتُعد نواه لإطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل للشباب وتفتح آفاقًا ًجديدة لتسويق منتجاتهم المختلفة.

على هامش افتتاح مهرجان الخيول

وهو ما ياتلى ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي وعلى هامش إفتتاح مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 29 والذي تنظمه محافظة الشرقية خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وتحت رعاية وزارات التنمية المحلية والسياحة والآثار والشباب والرياضة وجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان والهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي.

مستوى متمير للمنتجات المعروضة

كما تفقد المحافظ أجنحة المعرض والذي يعكس أصالة تراثنا العربي الأصيل بما يضمه من رصيد حضاري وفكري وثقافي مشيدًا بالمستوى المتميز للمنتجات المعروضة والتي تساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب والفتيات تُدر عليهم دخلًا يساهم في توفير حياه كريمة لهم.

مشاركة 25 فنانا تشكيليا

تفقد محافظ الشرقية معرضًا للفنون التشكيلية والمقام بالإشتراك مع مؤسسة الفن والحياة بمشاركة 25 فنانًا تشكيليًا من مختلف محافظات مصر لعرض أجمل وأروع اللوحات الخاصة بالخيل العربي الأصيل نالت إعجاب الحضور.

تحسين الثروة الحيوانية

وحرص محافظ الشرقية على تفقد جناح الطب البيطري العسكري مشيدا بالمستوى المتميز والراقي للإدارة والتي تساهم في تحسين الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

تقديم الدعم اللازم للخيول المشاركة

كما تفقد المحافظ ومرافقوه جناح معرض المنتجات المرتبطة برياضة الخيول من إكسسوارات وسروج الخيول العربية والأعلاف، وكذلك جناح الخدمات والمجهزين للمشاركة في تقديم الدعم اللازم للخيول المشاركة في فعاليات المهرجان على مدار أيام المهرجان.

المشاركون لمحافظ الشرقية فى افتتاح المعرض

شارك المحافظ في الإفتتاح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة واللواء أ.ح طارق الشاذلي محافظ السويس والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة

اعضاء الشيوخ والنواب والمحافظين الضيوف

ومعهم والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ونائب سفير دولة الكويت في مصر، والدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الاقليميه لتنشيط السياحة بالمحافظة وعدد من نواب السادة الوزراء والمحافظين والقيادات العسكرية والشرطية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان وجمعية المستثمرين.

