محافظ الشرقية ينتقل لموقع انهيار عقار الزقازيق ويصدر 4 قرارات فورية (صور)

انتقل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، فور تلقيه إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى موقع الانهيار الجزئي لعقار قديم صادر له قرار إزالة بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، وذلك أثناء تنفيذ أعمال الهدم بمعرفة المقاول المتعاقد مع مالك العقار، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

رافق المحافظ خلال جولته الميدانية اللواء عمرو رؤوف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام للمحافظة، وشعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق،وأحمد ضاحي، رئيس حي أول، والمهندس محمد صلاح، مدير وحدة التدخل السريع بالديوان العام.

وخلال تفقده للموقع، أصدر المحافظ عدة قرارات عاجلة، شملت:

فرض كردون أمني حول العقار بمعرفة قوات الحماية المدنية والمرور لمنع اقتراب المواطنين لحين الانتهاء من أعمال الإزالة خلال 24 ساعة.

تكليف الإدارة الهندسية بالمحافظة بفحص الحالة الإنشائية للعقارات المجاورة للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بالانهيار.

التشديد على استمرار حملات حصر ومراجعة المباني القديمة ذات الخطورة الداهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

الدولة لن تتهاون مع العقارات المتهالكة التي تهدد حياة المواطنين.

وأكد الأشموني أن الدولة لن تتهاون مع العقارات المتهالكة التي تهدد حياة المواطنين، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

رابع حادث في 45 يومًا.. الزقازيق تستيقظ على انهيار جزئي لعقار خالٍ من السكان

ويُعد هذا الحادث الرابع من نوعه خلال 45 يومًا بمدينة الزقازيق، ما زاد من مخاوف الأهالي ودعواتهم بضرورة التحرك العاجل لحصر المنازل الآيلة للسقوط وتنفيذ قرارات الإزالة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

