الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية ينتقل لموقع انهيار عقار الزقازيق ويصدر 4 قرارات فورية (صور)

تحرك عاجل لمحافظ
تحرك عاجل لمحافظ الشرقية بعد انهيار جزئي لعقار سكني، فيتو

انتقل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، فور تلقيه إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى موقع الانهيار الجزئي لعقار قديم صادر له قرار إزالة بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، وذلك أثناء تنفيذ أعمال الهدم بمعرفة المقاول المتعاقد مع مالك العقار، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

انهيار شرفة عقار بالزقازيق تودي بحياة طفل وتصيب 3 آخرين (فيديو)

انتقال محافظ الشرقية إلى موقع الانهيار الجزئي لعقار قديم صادر له قرار إزالة بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق

رافق المحافظ خلال جولته الميدانية اللواء عمرو رؤوف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام للمحافظة، وشعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق،وأحمد ضاحي، رئيس حي أول، والمهندس محمد صلاح، مدير وحدة التدخل السريع بالديوان العام.

أول تحرك عاجل لمحافظ الشرقية بعد انهيار جزئي لعقار سكني بالزقازيق،فيتو
أول تحرك عاجل لمحافظ الشرقية بعد انهيار جزئي لعقار سكني بالزقازيق،فيتو

وخلال تفقده للموقع، أصدر المحافظ عدة قرارات عاجلة، شملت:

فرض كردون أمني حول العقار بمعرفة قوات الحماية المدنية والمرور لمنع اقتراب المواطنين لحين الانتهاء من أعمال الإزالة خلال 24 ساعة.

تكليف الإدارة الهندسية بالمحافظة بفحص الحالة الإنشائية للعقارات المجاورة للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بالانهيار.

أول تحرك عاجل لمحافظ الشرقية بعد انهيار جزئي لعقار سكني بالزقازيق،فيتو
أول تحرك عاجل لمحافظ الشرقية بعد انهيار جزئي لعقار سكني بالزقازيق،فيتو

التشديد على استمرار حملات حصر ومراجعة المباني القديمة ذات الخطورة الداهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أول تحرك عاجل لمحافظ الشرقية بعد انهيار جزئي لعقار سكني بالزقازيق،فيتو
أول تحرك عاجل لمحافظ الشرقية بعد انهيار جزئي لعقار سكني بالزقازيق،فيتو

الدولة لن تتهاون مع العقارات المتهالكة التي تهدد حياة المواطنين.

وأكد الأشموني أن الدولة لن تتهاون مع العقارات المتهالكة التي تهدد حياة المواطنين، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

أول تحرك عاجل لمحافظ الشرقية بعد انهيار جزئي لعقار سكني بالزقازيق،فيتو
أول تحرك عاجل لمحافظ الشرقية بعد انهيار جزئي لعقار سكني بالزقازيق،فيتو

رابع حادث في 45 يومًا.. الزقازيق تستيقظ على انهيار جزئي لعقار خالٍ من السكان

ويُعد هذا الحادث الرابع من نوعه خلال 45 يومًا بمدينة الزقازيق، ما زاد من مخاوف الأهالي ودعواتهم بضرورة التحرك العاجل لحصر المنازل الآيلة للسقوط وتنفيذ قرارات الإزالة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انهيار عقار جزئي لعقار سكني بالزقازيق انهيار العقارات أسباب انهيار العقارات حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

مصرع طفل وإصابة شقيقه وجده في حادث مروري بالوادي الجديد

منذ هجوم الدوحة، أول ظهور لـ خليل الحية بعد محاولة اغتياله (فيديو)

أول تعليق من محمد فضل شاكر على تسليم والده نفسه للجيش اللبناني

ترامب ينشر خريطة الانسحاب الأولى من غزة ويكشف موعد وقف إطلاق النار

مدرب كهرباء الإسماعيلية عن الخسارة الكبيرة أمام الأهلي: الزمالك السبب

بدون مستندات في المرحلة الأولى، تفاصيل التسجيل في منصة السكن البديل للإيجار القديم

دراسة حديثة: القهوة درع واق ومُرمم لصحة الكبد

الأكثر قراءة

حبس المتهمين بالفعل الفاضح على المحور 4 أيام لهذا السبب

صعبوا المهمة على مصر، خسارة المغرب وفوز إسبانيا في كأس العالم للشباب

الكارثة الرابعة في نفس المنطقة، انهيار جزئي لعقار بشارع مولد النبي بالزقازيق (صور)

فضل شاكر يسلم نفسه للسلطات اللبنانية

إسكندرية كمان وكمان، انهيار جزئي لعقار جديد بمنطقة الجمرك (صور)

تسبب في إجهاضها، طالب يعتدي علي معلمة بالإسكندرية وقرار عاجل من مديرية التعليم

انخفاض كبير في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

مدرب كهرباء الإسماعيلية عن الخسارة الكبيرة أمام الأهلي: الزمالك السبب

خدمات

المزيد

إعفاءات لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي بالقانون

انخفاض كبير في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المدرس في المنام وعلاقتها بتحسين الوضع الاقتصادي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads