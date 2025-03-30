مدير حديقة حيوان الشرقية: مفاجآت جديدة للزوار بالعيد

كشف الدكتور السيد حافظ مدير حديقة الحيوان بالزقازيق في محافظة الشرقية، عن آخر التطورات التي حدثت في الحديقة استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك 2025 موضحا أن الحديقة قد جلبت المزيد من الحيوانات خلال الفترة الأخيرة.

مفاجأت جديدة للزوار

وأكد مدير الحديقة: أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة بعد إضافة أنواع جديدة من الحيوانات خلال الفترة الاخيرة منها الغزال ودجاج قطني وسلاحف مصري وسلاحف سوداني إلى جانب المجموعات الحيوانية الحالية منها الماعز الفرنساوي والطاووس والويلز الفرعوني والأوز الصيني علاوة على تنظيف الأحواض للحيوانات المائية وتطهيرها حتى لا تؤذي رائحتها المترددين على الحديقة فضلًا عن أعمال التهذيب والتسوية للمساحات الخضراء التي تتخلل بيوت وأركان الحيوانات.

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لفتح أبواب حديقة الحيوان أمام الوافدين من المحافظة في أول أيام عيد الفطر

وأضاف حافظ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لفتح أبواب حديقة الحيوان أمام الوافدين من المحافظة في أول أيام عيد الفطر2025 بناءا على تعليمات وزير الزراعة علاء الدين فاروق والدكتورممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان،والدكتور عبدالستار عبدالسلام شعوط مدير عام إدارة حدائق الحيوان بضرورة اﻻهتمام ومتابعة اﻻجراءات اﻻحترازية، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة والتطهير بصفة مستمرة لجميع أرجاء الحديقة والمكاتب وتنظيم عمليتي الدخول والخروج منعا للتزاحم وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

المجموعات الحيوانية النادرة

وأوضح، الحديقة تضم نحو 25 نوعا من المجموعات الحيوانية خاصة في ظل التطور الملحوظ الذي شهدته مؤخرا وتأتي حديقة الطفل والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها وتضم مجموعة من الحيوانات الأليفة للاستمتاع بمشاهدتها عن قرب والتقاط الصور التذكارية معها.

قوات الحماية المدنية

وأشار إلى أنه تم الاستعانة بقوات الحماية المدنية لتمشيط محيط الحديقة قبل دخول الزوار إليها وبسيارة الإسعاف والمطافي داخلها تحسبا لوقوع أي حوادث أو اندلاع حرائق مفاجئة بالمكان وتم التنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب لمواجهة ظاهرة التحرش والتصدي لأي محاولات للتحرش أو الاشتباك بين المواطنين.

كما سيتم منع الاجازات والراحات لجميع العاملين وزيادة منافذ البيع لتسهيل الدخول على المواطنين، وعمل صيانة لدورات المياه وزيادة المقاعد الخشبية بالحديقة والإضاءة ومنع الراحات لكل العاملين والإداريين الذي يبلغ عددهم اكثر من 30 عاملا وإداريًّا.

وجدير بالذكر أن حديقة الحيوان مقامة على مساحة 5 أفدنة تقريبا وتضم مسطحات خضراء وملعبين للأطفال بهما العديد من الألعاب وكافيتيريا وسيارات تصادمية فضلا عن 25 نوعا من الحيوانات والفصائل النادرة.

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