الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير حديقة حيوان الشرقية: مفاجآت جديدة للزوار بالعيد

حديقة الحيوان بالزقازيق،فيتو
حديقة الحيوان بالزقازيق،فيتو

كشف الدكتور السيد حافظ مدير حديقة الحيوان بالزقازيق في محافظة الشرقية، عن آخر التطورات التي حدثت في الحديقة استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك 2025 موضحا أن الحديقة قد جلبت المزيد من الحيوانات خلال الفترة الأخيرة.

قيادات الزراعة تشرف على إطعام القطط في حديقة الحيوان

مفاجأت جديدة للزوار

وأكد مدير الحديقة: أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة بعد إضافة أنواع جديدة من الحيوانات خلال الفترة الاخيرة منها الغزال ودجاج قطني وسلاحف مصري وسلاحف سوداني إلى جانب المجموعات الحيوانية الحالية منها الماعز الفرنساوي والطاووس والويلز الفرعوني والأوز الصيني علاوة على تنظيف الأحواض للحيوانات المائية وتطهيرها حتى لا تؤذي رائحتها المترددين على الحديقة فضلًا عن أعمال التهذيب والتسوية للمساحات الخضراء التي تتخلل بيوت وأركان الحيوانات.

 اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لفتح أبواب حديقة الحيوان أمام الوافدين من المحافظة في أول أيام عيد الفطر

وأضاف حافظ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لفتح أبواب حديقة الحيوان أمام الوافدين من المحافظة في أول أيام عيد الفطر2025 بناءا على تعليمات وزير الزراعة علاء الدين فاروق والدكتورممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان،والدكتور عبدالستار عبدالسلام شعوط مدير عام إدارة حدائق الحيوان بضرورة اﻻهتمام ومتابعة اﻻجراءات اﻻحترازية، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة والتطهير بصفة مستمرة لجميع أرجاء الحديقة والمكاتب وتنظيم عمليتي الدخول والخروج منعا للتزاحم وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

المجموعات الحيوانية النادرة

وأوضح، الحديقة تضم نحو 25 نوعا من المجموعات الحيوانية خاصة في ظل التطور الملحوظ الذي شهدته مؤخرا وتأتي حديقة الطفل والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها وتضم مجموعة من الحيوانات الأليفة للاستمتاع بمشاهدتها عن قرب والتقاط الصور التذكارية معها.

قوات الحماية المدنية 

وأشار إلى أنه تم الاستعانة بقوات الحماية المدنية لتمشيط محيط الحديقة قبل دخول الزوار إليها وبسيارة الإسعاف والمطافي داخلها تحسبا لوقوع أي حوادث أو اندلاع حرائق مفاجئة بالمكان وتم التنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب لمواجهة ظاهرة التحرش والتصدي لأي محاولات للتحرش أو الاشتباك بين المواطنين.

كما سيتم منع الاجازات والراحات لجميع العاملين وزيادة منافذ البيع لتسهيل الدخول على المواطنين، وعمل صيانة لدورات المياه وزيادة المقاعد الخشبية بالحديقة والإضاءة ومنع الراحات لكل العاملين والإداريين الذي يبلغ عددهم اكثر من 30 عاملا وإداريًّا.

وجدير بالذكر أن حديقة الحيوان مقامة على مساحة 5 أفدنة تقريبا وتضم مسطحات خضراء وملعبين للأطفال بهما العديد من الألعاب وكافيتيريا وسيارات تصادمية فضلا عن 25 نوعا من الحيوانات والفصائل النادرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حديقة الحيوان بالزقازيق عيد الفطرالمبارك في الشرقية مظاهر احتفالات عيد الفطر اجازة عيد الفطرالمبارك اخبارمحافظة الشرقية

مواد متعلقة

أمم افريقيا للناشئين، موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا والقنوات الناقلة

اجتماع مرتقب لحسم مصير زيزو مع الزمالك

تعرف على بديل محمود بنتايك في مباراة الزمالك وبطل جنوب أفريقيا

32 جنيهًا سعر كيلو الأرز اليوم الأحد

فيه هدى وشفاء (21)

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في محافظة الغربية والمراكز

تمريض القناة تنظم مؤتمرا عن دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز نظام الرعاية الصحية المستدامة

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل لام شمسية

الأكثر قراءة

كولر يستفسر عن مصير صفقة زيزو والأهلي يحسمها

مركز الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال شوال في العالمين العربي والإسلامي

أخبار مصر: وفاة لاعبة كرة قدم بناد شهير، إغلاق محلات بلبن فى السعودية، مشاجرة بمطعم قصر المندي، منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة بأنجولا

حميدتي يعترف بانسحاب قواته من العاصمة الخرطوم

لن نفرق بين أحد، إيران تهدد بضرب "دييجو جارسيا" إذا تعرضت لهجوم أمريكي

جماعة الحوثي تستهدف مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ بالستي

اجتماع مرتقب لحسم مصير زيزو مع الزمالك

أمم افريقيا للناشئين، موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

رئيسة منظمة خيرية تتهم الأمير هاري بالتنمر

بمشاركة الملك سلمان وولي العهد، صور ترصد احتفالات السعوديين بأول أيام عيد الفطر

مقتل شخص ودمار بالمكان، اصطدام طائرة بمنزل في مدينة أمريكية

جاء التوقيت الصيفي، أوروبا تقدم عقارب الساعة

المزيد

خدمات

المزيد

32 جنيهًا سعر كيلو الأرز اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

340 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب عيار 21 خلال مارس

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة في عيد الفطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام المرأة التي تشعر بألم الحيض لكنه لم يخرج قبل الغروب

معارك وغزوات، فتح عمورية وصرخة المرأة التي هزت عرش الروم

دار الإفتاء توضح معنى تبييت النية في الصيام وكيفيتها الصحيحة

المزيد
الجريدة الرسمية