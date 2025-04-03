بالأرقام، إيرادات حديقة الحيوان بالشرقية خلال عيد الفطر 2025 (صور)

قال الدكتورالسيد حافظ مدير حديقة الحيوان بالزقازيق بمحافظة الشرقية، إن الحديقة، شهدت حضورا مكثفًا من الجمهور خلال أيام عيد الفطر المبارك 2025.

وأضاف حافظ لفيتو، أن الحديقة استقبلت ما يقرب من 10000زائر، لافتًا إلى أن قيمة تذكرة الدخول تبلغ خمسة جنيهات للفرد الواحد؛ ليكون إجمالي إيرادات الحديقة خلال أيام عيد الفطر ما يقارب 50000 جنيه.

فسحة بـ 5 جنيه،إقبال أهالي الشرقية على حديقة الحيوان للاحتفال بعيدالفطر،فيتو



مدير حديقة حيوان الشرقية: مفاجآت جديدة للزوار بالعيد

وقال مدير حديقة الحيوان بالزقازيق في وقت سابق، إن الحديقة أنهت استعداداتها لاستقبال الزائرين للاحتفال بعيد الفطرالمبارك، ومن المتوقع أن تشهد الحديقة إقبالا كثيفا في ثاني أيام العيد لانشغال العائلات بالطقوس المعتادة في اليوم الأول.

فسحة بـ 5 جنيه،إقبال أهالي الشرقية على حديقة الحيوان للاحتفال بعيدالفطر،فيتو1



تنظيف الأحواض للحيوانات المائية وتطهيرها حتى لا تؤذي رائحتها المترددين على الحديقة

وأكد مدير الحديقة في تصريح خاص لـ«فيتو»: أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة والتي تتمثل في إضافة أنواع جديدة من الحيوانات إلى جانب المجموعات الحيوانية الحالية علاوة على تنظيف الأحواض للحيوانات المائية وتطهيرها حتى لا تؤذي رائحتها المترددين على الحديقة فضلًا عن أعمال التهذيب والتسوية للمساحات الخضراء التي تتخلل بيوت وأركان الحيوانات.

فسحة بـ 5 جنيه،إقبال أهالي الشرقية على حديقة الحيوان للاحتفال بعيدالفطر،فيتو

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فسحة بـ 5 جنيه،إقبال أهالي الشرقية على حديقة الحيوان للاحتفال بعيدالفطر،فيتو

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فسحة بـ 5 جنيه،إقبال أهالي الشرقية على حديقة الحيوان للاحتفال بعيدالفطر،فيتو

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سعر تذكرة دخول الحديقة موحد على مستوى الجمهورية بقيمة 5 جنيهات للفرد

وأوضح "حافظ" أن سعر تذكرة دخول الحديقة موحد على مستوى الجمهورية بقيمة 5 جنيهات للفرد مشيرا إلى أنه لم تتم زيادتها منذ عدة سنوات، مؤكدًا أن سعر التذكرة في متناول الجميع وأنه يتناسب مع ما تقدمه الحديقة من خدمات لإرضاء الوافدين إليها.

فسحة بـ 5 جنيه،إقبال أهالي الشرقية على حديقة الحيوان للاحتفال بعيدالفطر،فيتو

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وجدير بالذكر أن حديقة الحيوان مقامة على مساحة 5 أفدنة تقريبا وتضم مسطحات خضراء وملعبين للأطفال بهما العديد من الألعاب وكافيتيريا وسيارات تصادمية فضلا عن 25 نوعا من الحيوانات والفصائل النادرة.

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