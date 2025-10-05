محافظ الشرقية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول (صور)

وضع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، يرافقه اللواء عمرو رؤوف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة الزقازيق، احتفالًابالذكرى 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

لفيف من القيادات التنفيذية

جاء ذلك في حضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية والمواطنين.

الموسيقى العسكرية تعزف سلام الشهيد

وبدأت المراسم بقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والأغاني الوطنية لتشعل حماس ومشاعر الحضور وتعزز من روح الولاء والانتماء لوطننا الغالي مصر.

محافظ الشرقية: ذكري انتصارات أكتوبر ستظل خالدة

وأكد محافظ الشرقية، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل خالدة في الأذهان لتعبر عن انتصار الإرادة المصرية وتمسكها بتحرير كل شبر من أرضها العزيزة مؤكدا أن هذا اليوم والذي انطلقت فيه القوات المصرية الباسلة لترفع علم الوطن فوق سيناء وتسترد الأرض بأرواح الشهداء ودماء الأبطال لتعيد للوطن كبريائه وكرامته سيظل يومًا خالدًا في ذاكرة الوطن تحتفل به أجيالنا جيلًا بعد جيل.

