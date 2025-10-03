الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الطلاب حضروا والمعلمون غابوا، محافظ الشرقية يحيل 52 شخصا للتحقيق

مدارس الشرقية،فيتو
مدارس الشرقية،فيتو

 أحال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عددًا من العاملين بالمنشآت التعليمية إلى التحقيق، عقب حملات متابعة مفاجئة كشفت عن غيابهم وعدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية، مؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو فرض الانضباط داخل المؤسسات الحكومية وضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير التعليم من الشرقية: الدولة ماضية في خطتها للتوسع بإنشاء مدارس جديدة.. الانضباط المدرسي أساس نجاح المنظومة.. ويطمئن أولياء الأمور حول نظام البكالوريا.. ويفتح نقاش مع الطلاب (صور)

تكثيف المرور الميداني والرقابة المفاجئة على مختلف القطاعات الخدمية

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة استمرار تكثيف المرور الميداني والرقابة المفاجئة على مختلف القطاعات الخدمية؛ لرصد أي مخالفات وظيفية والتعامل معها بحزم في إطار القانون.

إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام 

وفي هذا السياق، شكّل محمد السيد، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، عدة لجان للمرور على عدد من المدارس بمركز الزقازيق، حيث أسفرت الحملات عن رصد مخالفات واضحة، من بينها غياب 4 موظفين بمدرسة "الفنية بنات 2 الصناعية" التابعة لإدارة شرق الزقازيق، بالإضافة إلى 16 متغيبًا في الفترة الصباحية و19 في الفترة المسائية وغياب 13 من العاملين بمدرسة "جمال عبد الناصر الثانوية بنات" التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية.

إحالة جميع غير الملتزمين للتحقيق الفوري

وعلى الفور، وجّه المحافظ بإحالة جميع غير الملتزمين للتحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدارس الشرقية مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية حازم الأشمونى معاقبة المتغيبين في مدارس الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

المواصفات والجودة تسلم أول علامة خضراء للدهانات لإحدى شركات البويات

ضبط شخصين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة غير مشروعة بالنقد الأجنبي

نجاح أول جراحة قلب مفتوح بالتدخل المحدود باستخدام المنظار في مستشفيات الرعاية الصحية

اتحاد الكرة يحدد موعد الجمعية العمومية العادية

4 رجال و5 سيدات، ضبط نادٍ صحي يديره أجنبي لممارسة الرذيلة بالشيخ زايد

تجهيزات خاصة لحفل كاظم الساهر في عمان

الأكثر قراءة

7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

فيضان النيل يقترب، إخلاء عاجل لمنازل وأراضي طرح النهر في أشمون بالمنوفية

لمواجهة ارتفاع منسوب النيل، حصر أراضي طرح النهر على فرع رشيد بالبحيرة

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيد البدوي بالغربية (بث مباشر)

سر غياب ياسين منصور عن مرافقة قائمة الخطيب فى الأهلي اليوم

التوت يتصدر القائمة بـ1360 جنيهًا للكيلو، أسعار أغلى الفواكه بالسوق المحلية

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالتغلب على العقبات

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح للرزق والبركة، لا تفوتها يوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads