الطلاب حضروا والمعلمون غابوا، محافظ الشرقية يحيل 52 شخصا للتحقيق

أحال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عددًا من العاملين بالمنشآت التعليمية إلى التحقيق، عقب حملات متابعة مفاجئة كشفت عن غيابهم وعدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية، مؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو فرض الانضباط داخل المؤسسات الحكومية وضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكثيف المرور الميداني والرقابة المفاجئة على مختلف القطاعات الخدمية

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة استمرار تكثيف المرور الميداني والرقابة المفاجئة على مختلف القطاعات الخدمية؛ لرصد أي مخالفات وظيفية والتعامل معها بحزم في إطار القانون.

إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام

وفي هذا السياق، شكّل محمد السيد، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، عدة لجان للمرور على عدد من المدارس بمركز الزقازيق، حيث أسفرت الحملات عن رصد مخالفات واضحة، من بينها غياب 4 موظفين بمدرسة "الفنية بنات 2 الصناعية" التابعة لإدارة شرق الزقازيق، بالإضافة إلى 16 متغيبًا في الفترة الصباحية و19 في الفترة المسائية وغياب 13 من العاملين بمدرسة "جمال عبد الناصر الثانوية بنات" التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية.

إحالة جميع غير الملتزمين للتحقيق الفوري

وعلى الفور، وجّه المحافظ بإحالة جميع غير الملتزمين للتحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

