محافظ الجيزة: الشرقية أيقونة التراث الأصيل

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته التاسعة والعشرين بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك بدعوة من المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاءت الفعاليات بحضور كل من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اللواء أ.ح طارق الشاذلي محافظ السويس، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والعسكرية والبرلمانية.

وأكد المهندس عادل النجار أن مهرجان الخيول العربية الأصيلة يعكس حرص الدولة على الحفاظ على التراث العربي الأصيل وتعزيز مكانة مصر عالميًا في مجال تربية وتصدير الخيول العربية، مشيرا إلى الدور المتميز لمحافظة الشرقية في هذا المجال، وجهودها المستمرة للحفاظ على السلالات النادرة بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما شدد المحافظ على أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات الثقافية والفنية والدولية، نظرًا لما تحققه من تنشيط للسياحة الداخلية والخارجية، فضلًا عن دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التبادل الثقافي.

مشاركة في افتتاح "أيادي مصر الشرقية"

وعلى هامش الاحتفالات، شارك محافظ الجيزة في افتتاح معرض "أيادي مصر الشرقية" للحرف والفنون بمدينة العاشر من رمضان، والذي نظم بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وبرعاية وزارات: التنمية المحلية، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة، وبمشاركة جمعية مستثمري العاشر من رمضان والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وخلال الفعاليات، تلقى محافظ الجيزة تكريمًا من محافظ الشرقية الذي أهداه درع المحافظة، إلى جانب تكريم من جمعية مستثمري العاشر من رمضان تقديرًا لمشاركته ودعمه للفعاليات.

وتضمنت فعاليات المهرجان عروضًا متميزة للخيول العربية الأصيلة، إلى جانب فقرات فنية وشعبية، بالإضافة إلى تكريم رموز محافظة الشرقية والمتميزين من الشباب في مختلف المجالات.

وحرص محافظ الجيزة على تقديم التهنئة لمحافظ الشرقية وأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي، متمنيًا لهم دوام التقدم والازدهار.



