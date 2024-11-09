انطلاق أعمال رصف بلاط الإنترلوك بشوارع الحوامدية (صور)

أعلنت مدينة الحوامدية عن بدء تنفيذ أعمال رصف بلاط الإنترلوك بشارع المدرسة الثانوية بالعزبة الشرقية.

ويأتي هذا المشروع تنفيذًا لتوجيهات هاني السيسي رئيس مجلس مدينة الحوامدية، وبمتابعة مستمرة من نائبي رئيس المدينة نبيل قدري ورفعت حافظ.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين مظهر الشوارع وتسهيل حركة المرور، بالإضافة إلى زيادة عمر الرصف وتقليل تكاليف الصيانة على المدى الطويل.

و أكد هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية على أهمية هذا المشروع في تطوير المدينة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ووعد بتنفيذ المزيد من المشاريع المشابهة في الفترة المقبلة.