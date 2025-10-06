الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أعضاء بمجلس الزمالك يدرسون الاستقالة بسبب الأزمة المالية وسحب أرض أكتوبر

مجلس إدارة نادي الزمالك
كشف مصدر في نادي الزمالك أن هناك بعضا من أعضاء مجلس الإدارة يدرسون تقديم الاستقالة، حال استمرت الأزمة المالية لفترة طويلة.

وأكد المصدر أن حال استمرت الأزمة المالية مع الوضع السيئ الذي يعيشه النادي بسبب سحب أرض حدائق أكتوبر سيتقدم بعض الأعضاء بالاستقالة.

ويعيش نادي الزمالك في الوقت الحالي واحدة من أصعب فتراته المالية، بعدما تفاقمت الأزمات داخل القلعة البيضاء بشكل غير مسبوق، وسط عجز مجلس الإدارة عن إيجاد حلول جذرية تنهي أو تساعد في حلها.

 

أزمة مالية تضرب الزمالك

 وكشفت مصادر داخل نادي الزمالك أن الأزمة تتعلق بتأخر صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني، إلى جانب تراكم الديون لصالح جهات متعددة، من بينها أندية ولاعبون ومدربون سابقون، ما جعل الزمالك مهددا بعدة شكاوى جديدة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الأزمة المالية لم تضرب فريق الكرة فقط بل امتدت لكافة الألعاب داخل نادي الزمالك.

ويواجه مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب انتقادات حادة من الجماهير بسبب غياب الخطط المالية الواضحة وعدم القدرة على جذب موارد جديدة، خاصة بعد سحب أرض أكتوبر.

كواليس غضب جون إدوارد من مجلس الزمالك

 من ناحية أخرى حمل جون إدوارد المدير الرياضي لـ نادي الزمالك، الحالة التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب.

جون إدوارد 

 

 

ويرى جون إدوارد أن ضعف الدعم المادي من مجلس الإدارة، كان سببا واضحا في تدهور أداء ونتائج الفريق.

 

كما أكد جون إدوارد أن المجلس لم يف بوعده بدفع كافة المستحقات بشكل منتظم، وهو ما جعله يقبل بالمهمة في بداية الموسم.

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك حسين لبيب أزمة نادي الزمالك

