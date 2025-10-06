مصادر: أزمة مالية طاحنة تضرب الزمالك ومجلس الإدارة "محلك سر"

يعيش نادي الزمالك في الوقت الحالي واحدة من أصعب فتراته المالية، بعدما تفاقمت الأزمات داخل القلعة البيضاء بشكل غير مسبوق، وسط عجز مجلس الإدارة عن إيجاد حلول جذرية تنهي أو تساعد في حلها.

أزمة مالية تضرب الزمالك

وكشفت مصادر داخل نادي الزمالك أن الأزمة تتعلق بتأخر صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني، إلى جانب تراكم الديون لصالح جهات متعددة، من بينها أندية ولاعبون ومدربون سابقون، ما جعل الزمالك مهددا بعدة شكاوى جديدة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الأزمة المالية لم تضرب فريق الكرة فقط بل امتدت لكافة الألعاب داخل نادي الزمالك.

ويواجه مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب انتقادات حادة من الجماهير بسبب غياب الخطط المالية الواضحة وعدم القدرة على جذب موارد جديدة، خاصة بعد سحب أرض أكتوبر.

كواليس غضب جون إدوارد من مجلس الزمالك

من ناحية أخرى حمل جون إدوارد المدير الرياضي لـ نادي الزمالك، الحالة التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب.

جون إدوارد

وعلمت فيتو أن جون إدوارد غاضب بشدة من مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب عدم سداد مستحقات اللاعبين والجهاز الفني بشكل منتظم.

كما أن جون إدوارد غاضب من عدم دفع أقساط الصفقات الجديدة، مما جعل الفريق في حالة تشتت خاصة بعد تقدم نادي إستريلا البرتغالي بشكوى رسمية ضد الأبيض في فيفا.

ويرى جون إدوارد أن ضعف الدعم المادي من مجلس الإدارة، كان سببا واضحا في تدهور أداء ونتائج الفريق.

كما أكد جون إدوارد أن المجلس لم يف بوعده بدفع كافة المستحقات بشكل منتظم، وهو ما جعله يقبل بالمهمة في بداية الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.