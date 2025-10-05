الأحد 05 أكتوبر 2025
كواليس غضب جون إدوارد من مجلس الزمالك

جون إدوارد
جون إدوارد

حمل جون إدوارد المدير الرياضي لـ نادي الزمالك، الحالة التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب.

 

جون إدوارد 

 

وعلمت فيتو أن جون إدوارد غاضب بشدة من مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب عدم سداد مستحقات اللاعبين والجهاز الفني بشكل منتظم.

 

كما أن جون إدوارد غاضب من عدم دفع أقساط الصفقات الجديدة، مما جعل الفريق في حالة تشتت خاصة بعد تقدم نادي إستريلا البرتغالي بشكوى رسمية ضد الأبيض في فيفا.

 

ويرى جون إدوارد أن ضعف الدعم المادي من مجلس الإدارة، كان سببا واضحا في تدهور أداء ونتائج الفريق.

 

كما أكد جون إدوارد أن المجلس لم يف بوعده بدفع كافة المستحقات بشكل منتظم، وهو ما جعله يقبل بالمهمة في بداية الموسم.

