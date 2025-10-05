أخبار الرياضة اليوم: كواليس غضب جون إدوارد من مجلس الزمالك.. الخطيب يكلف سيد عبد الحفيظ بملف المدرب الجديد.. بيراميدز يضرب الجيش الرواندي بثلاثية ويتأهل بدوري الأبطال

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

حمل جون إدوارد المدير الرياضي لـ نادي الزمالك، الحالة التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب.

أعرب الهولندي أرت لانجلير، المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بتولي منصبه، مؤكدًا أنه سيبذل كل ما يملك من خبرات؛ من أجل تطوير القطاع وتقديم مواهب مميزة تدعم الفريق الأول في السنوات المقبلة.

الزمالك، حرص المعلق الكروي عصام عبده على الرد على اتهامه بالانحياز لصالح نادي الزمالك خلال مباراته أمام غزل المحلة، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

تأهل فريق بيراميدز، إلى دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره الجيش الرواندي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور الأول من البطولة.

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، تعيين سامي قمصان، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مطار القاهرة استعدادا للانضمام لمعسكر منتخب مصر الذي بدأ اليوم الأحد؛ استعدادا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

كشفت تقارير صحفية بولندية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع المدير الفني البولندي تشيسلاف ميتشنيفيتش، المدير الفني السابق لفريق الجيش الملكي المغربي، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

قال مصدر داخل الأهلي: إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قام بتكليف سيد عبد الحفيظ المرشح على منصب عضو مجلس إدارة الأهلي، بتولي مهمة التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، حيث سيقود عبد الحفيظ المفاوضات مع أحد المدربين الأجانب لحسم التعاقد معه.

تلقى فريق برشلونة، خسارة قاسية على يد نظيره إشبيلية بنتيجة 1-4، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، بملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في إطار مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مسئولي الأبيض، مترددين في اتخاذ قرار بإقالة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا في الوقت الحالي، رغم حالة الغضب السائدة بسبب نتائج الفريق السلبية في الآونة الأخيرة.

