الإثنين 06 أكتوبر 2025
تفاصيل الجلسة العاصفة بين حسين لبيب وجون إدوارد

حسين لبيب وجون إدوارد،
حسين لبيب وجون إدوارد، فيتو

عقد الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة أمور الفريق الأول لكرة القدم وأسباب النتائج الأخيرة للفريق ببطولة الدوري، وكافة المعوقات التي تسببت في تلك النتائج وكيفية تعديل المسار في المرحلة المقبلة من أجل عودة الفريق إلى طريق الانتصارات.

جلسة مع فيريرا بعد عودته من الإجازة

وتم الاتفاق على استمرار الاجتماعات بين رئيس النادي والمدير الرياضي لحين عقد اجتماع مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق فور عودته إلى القاهرة للوقوف معه على ما حدث في المباريات الأخيرة، واتخاذ القرارات التي تصب في صالح الفريق بما يلبي طموحات جماهير الزمالك.

جون إدوارد ينتقد مجلس الزمالك

فيما، حمل جون إدوارد المدير الرياضي لـ نادي الزمالك، الحالة التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب.

 

جون إدوارد 

وعلمت فيتو أن جون إدوارد غاضب بشدة من مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب عدم سداد مستحقات اللاعبين والجهاز الفني بشكل منتظم.

 

كما أن جون إدوارد غاضب من عدم دفع أقساط الصفقات الجديدة، مما جعل الفريق في حالة تشتت خاصة بعد تقدم نادي إستريلا البرتغالي بشكوى رسمية ضد الأبيض في فيفا.

ويرى جون إدوارد أن ضعف الدعم المادي من مجلس الإدارة، كان سببا واضحا في تدهور أداء ونتائج الفريق.

كما أكد جون إدوارد أن المجلس لم يف بوعده بدفع كافة المستحقات بشكل منتظم، وهو ما جعله يقبل بالمهمة في بداية الموسم.

