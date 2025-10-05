الأحد 05 أكتوبر 2025
رياضة

بيراميدز يضرب الجيش الرواندي بثلاثية ويتأهل لدور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

تأهل فريق بيراميدز، إلى دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره الجيش الرواندي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور الأول من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في العاصمة الرواندية كيجالي، انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون مقابل، سجلهما الكونغولي فيستون ماييلي، ليتأهل بيراميدز لدور الـ 32 بمجموع اللقائين 5-0.

أهداف مباراة بيراميدز والجيش الرواندي 

جاء هدف بيراميدز عن طريق مصطفى زيكو في الدقيقة 43، وأحمد عاطف قطة في الدقيقة 61، وأحمد حمدي في الدقيقة 63.

تشكيل بيراميدز أمام الجيش الرواندي 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - بلاتي توريه - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - كريم حافظ - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - دودو الجباس - مروان حمدي

 

 

حكام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بالقاهرة في دوري أبطال أفريقيا

أدار المباراة طاقم حكام بقيادة الكاميروني نيجوا بليسي وعاونه مواطنه إلفيس نيجوي المساعد الأول، والكونغولي تشاني يانيس المساعد الثاني، والحكم الرابع الكاميروني عبده ميفيري.

وراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويراقب أداء طاقم الحكام توماس بوكو من دولة بنين.

 

