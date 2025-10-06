مران منتخب مصر كامل العدد قبل السفر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي (صور)

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبه، اليوم الإثنين، باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها الأربعاء المقبل بدولة المغرب في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

منتخب مصر كامل العدد استعدادا لجيبوتي

شارك في المران جميع الـ 24 لاعبا بعد اكتمال الصفوف وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي وعبد العزيز البلعوطي ومحمد هاني ومحمد حمدي وأحمد عيد ورامي ربيعة وخالد صبحي وياسر إبراهيم وعمرو الجزار وحسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي ومهند لاشين ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومصطفي محمد وأسامة فيصل.

موعد مباراة مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم

تقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجيبوتي بعد غد الأربعاء، على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، وتنطلق صافرتها في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجيبوتي

وتنقل المباراة مجانًا وحصريًا عبر قناة أون سبورت، الحاصلة على حقوق نقل مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم.

ويمكن استقبال القناة الناقلة للمباراة على النحو التالي:

قناة أون سبورت:

التردد: 11861، معدل الترميز 27500، القمر الصناعي النايل سات، جودة القناة HD، معامل الاستقطاب رأسي

قائمة منتخب مصر في رحلة المغرب

قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو، فيتو

مواجهة جيبوتي مصيرية أمام منتخب مصر

وتعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام جيبوتي حاسمة في مشوار الفراعنة نحو مونديال أمريكا 2026، حيث أن تغلبه بأي نتيجة على جيبوتي، سيمنحه رسميا بطاقة التأهل لكأس العالم، لتصبح مباراة غينيا بيساو في الجولة الأخيرة تحصيل حاصل.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 20 نقطة من 8 مواجهات، فيما يأتي بوركينا فاسو في الوصافة برصيد 15 نقطة.

