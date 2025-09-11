مفاجأة جديدة عن نقل مباراة جيبوتي إلى القاهرة وموقف وجود مرموش بمعسكر أكتوبر

كشف محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، عن تفاصيل جديدة بخصوص إصابة اللاعب عمر مرموش لاعب منتخب مصر خلال مباراة بوركينافاسو الأخيرة في تصفيات كأس العالم.

وأكد مراد من خلال تصريحات تليفزيونية أن الفحوصات الطبية أثبتت تعرض عمر مرموش لكدمة في أربطة الركبة.

وتابع أن مصير اللاعب من المشاركة في معسكر أكتوبر المقبل سيتم تحديده خلال الساعات المقبلة.

وشأن نقل مباراة جيبوتي إلى القاهرة كشف محمد مراد، عن تفاصيل جديدة بخصوص ما قيل بشأن نقل مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي الحاسمة في التأهل الرسمي للمونديال إلى القاهرة.

وقال إن فكرة إقامة مباراة جيبوتي في القاهرة ليست جديدة.

وأكد أن الطلب موجود منذ مواجهة الذهاب، وهناك ترحيب من الجانب الجيبوتي.

وأشار إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم ينتظر قرارًا رسميًّا من "فيفا" لتحديد الموعد النهائي ومكان إقامة المباراة، والتي لن تكون في اليوم الأول من التوقف الدولي.

وتعادل منتخب مصر أمام منتخب بوركينا فاسو لتقترب فرص تأهله إلى كأس العالم 2026.

ويحتاج المنتخب الوطني إلى نقطة واحدة من مباراة جيبوتي من أجل التأهل الرسمي للمونديال.

