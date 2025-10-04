حسام حسن يعلن قائمة معسكر شهر أكتوبر استعدادا لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر اكتوبر والذي ينطلق غدا استعدادا لمباراتي جيبوتي المقرر لها 8 أكتوبر من الشهر الجاري بالمغرب، ثم مواجهة غينيا بيساو يوم ١٢ باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ وجاءت الأسماء كالتالي:

قائمة منتخب مصر

محمد الشناوي

مصطفي شوبير

محمد صبحــي

عبد العزيز البلعوطي

محمد هاني

أحمد عيــد

رامي ربيعة

خالد صبحي

ياسر إبراهيم

عمرو الجـزار

حسام عبد المجيد

محمد حمدي

أحمد نبيل كوكـا

مروان عطيـة

حمدي فتحي

مهند لاشيـن

محمود صابر

أحمد سيد زيزو

محمود تريزيجيه

إبراهيم عادل

مصطفي فتحي

محمد صلاح

مصطفي محمد

أسامة فيصل

وكشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أنه كان هناك اكثر من اسم في حسابات الجهاز الفني لكن الإصابة حالت دون انضمامهم على رأسهم عمر مرموش ومحمد عبد المنعم ومحمد شحاته ونبيل عماد دونجا وامام عاشور، و صلاح محسن ومحمود عبد الحفيظ زلاكه.

