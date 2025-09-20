السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

"فيفا" يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر "مونديال 2026"

مونديال 2026، فيتو
"مونديال 2026"، فيتو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء الجمعة عن تلقيه 5.4 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026، في مرحلة ما قبل البيع لحاملي بطاقات الائتمان من رعاتهم.

وأوضح "فيفا" أن الطلبات جاءت من 216 دولة ومنطقة خلال فترة التقديم التي استمرت 10 أيام وانتهت الساعة 00:15 بتوقيت جرينتش، تتصدرها الدول الثلاث المضيفة، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكانت الدول السبع الأخرى الأكثر تقديما لطلبات التذاكر، ألمانيا، وإنجلترا، والبرازيل، والأرجنتين، وكولومبيا، وإسبانيا، وإيطاليا.

الحدث الأكبر

ووصف رئيس "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، هذا الطلب بأنه دليل قوي على الاهتمام بالبطولة، التي اتسعت لتضم 48 منتخبا، و104 مباريات، واصفا البطولة بالحدث الأكبر والأكثر شمولًا وإثارة على الإطلاق.

 

أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات 

وسيتم إبلاغ الراغبين في شراء تذاكر مباريات دور المجموعات بدءا من 60 دولارًا أمريكيًّا اعتبارًا من 29 سبتمبر، مع منحهم مهلة زمنية لشرائها، بداية من 1 أكتوبر، ووفق "فيفا" فإن هذه المهلة لا تضمن طرح التذاكر للبيع.

أما التذاكر الأخرى فسيتم تحديد مراحل أخرى لطرحها، قبل وبعد قرعة دور المجموعات المقرر إجراؤها في 5 ديسمبر، بواشنطن.

وحتى الآن، تأهل 15 منتخبا بقيادة الأرجنتين حاملة اللقب، إلى جانب الدول الثلاث المستضيفة التي تشارك تلقائيًّا.

جدير بالذكر أن "فيفا" أعلن أيضًا عن إطلاق منصة آمنة لإعادة بيع التذاكر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تذاكر مباريات كأس العالم 2026 بطاقات الائتمان الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الدول السبع الأخرى دور المجموعات تذاكر مباريات دور المجموعات رئيس فيفا السويسري جياني إنفانتينو

الأكثر قراءة

رقمها ظهر في إعلان "الدباغ"، اليوم أولى جلسات تعويض سيدة بـ 20 مليون جنيه ضد رئيس الزمالك

طب قولوا لنا فيه إيه، هجوم ناري من عمرو أديب على حكم مباراة الأهلي وسيراميكا (فيديو)

سعر السمك اليوم، البوري والكابوريا بـ 240 جنيها والبلطي يصل إلى 80 بعد الارتفاع

صراخ وذهول أشبه بالجنون، جنازة شعبية مهيبة لضحايا مذبحة نبروه بالدقهلية (صور)

اليوم، محاكمة المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين، هل يحسم كبير الأطباء الشرعيين القضية

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول ضد إيفرتون

تفعيل أنظمة دفاع جوي أم صاروخ باليستي جديد، مقذوفات تضيء سماء إيران، ماذا حدث؟

كل شيء نصيب، سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس جلسته مع الخطيب (فيديو)

خدمات

المزيد

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads