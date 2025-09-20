"فيفا" يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر "مونديال 2026"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء الجمعة عن تلقيه 5.4 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026، في مرحلة ما قبل البيع لحاملي بطاقات الائتمان من رعاتهم.

وأوضح "فيفا" أن الطلبات جاءت من 216 دولة ومنطقة خلال فترة التقديم التي استمرت 10 أيام وانتهت الساعة 00:15 بتوقيت جرينتش، تتصدرها الدول الثلاث المضيفة، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكانت الدول السبع الأخرى الأكثر تقديما لطلبات التذاكر، ألمانيا، وإنجلترا، والبرازيل، والأرجنتين، وكولومبيا، وإسبانيا، وإيطاليا.

الحدث الأكبر

ووصف رئيس "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، هذا الطلب بأنه دليل قوي على الاهتمام بالبطولة، التي اتسعت لتضم 48 منتخبا، و104 مباريات، واصفا البطولة بالحدث الأكبر والأكثر شمولًا وإثارة على الإطلاق.

أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات

وسيتم إبلاغ الراغبين في شراء تذاكر مباريات دور المجموعات بدءا من 60 دولارًا أمريكيًّا اعتبارًا من 29 سبتمبر، مع منحهم مهلة زمنية لشرائها، بداية من 1 أكتوبر، ووفق "فيفا" فإن هذه المهلة لا تضمن طرح التذاكر للبيع.

أما التذاكر الأخرى فسيتم تحديد مراحل أخرى لطرحها، قبل وبعد قرعة دور المجموعات المقرر إجراؤها في 5 ديسمبر، بواشنطن.

وحتى الآن، تأهل 15 منتخبا بقيادة الأرجنتين حاملة اللقب، إلى جانب الدول الثلاث المستضيفة التي تشارك تلقائيًّا.

جدير بالذكر أن "فيفا" أعلن أيضًا عن إطلاق منصة آمنة لإعادة بيع التذاكر.

