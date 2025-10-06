الإثنين 06 أكتوبر 2025
رياضة

مصطفى محمد يشارك في المران الأخير للمنتخب ويرافق بعثة مصر إلى المغرب

مصطفى محمد مهاجم
مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، فيتو

 شارك مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأول لكرة القدم المحترف في صفوف نانت الفرنسي، في مران الفراعنة الذي انطلق في الواحدة والنصف ظهر اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة منتخب جيبوتي في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك. 

وكان مصطفى محمد آخر اللاعبين المحترفين انضماما لمعسكر منتخب مصر، حيث وصل صباح اليوم لفندق إقامة الفريق، وشارك في المران الأخير قبل أن يرافق بعثة الفراعنة إلى المغرب، استعدادا لمواجهة جيبوتي.


 

موعد مباراة مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم

 وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجيبوتي بعد غد الأربعاء، على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، وتنطلق صافرتها في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجيبوتي

وتنقل المباراة مجانًا وحصريًا عبر قناة أون سبورت، الحاصلة على حقوق نقل مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم.

ويمكن استقبال القناة الناقلة للمباراة على النحو التالي:

قناة أون سبورت:

التردد: 11861، معدل الترميز 27500، القمر الصناعي النايل سات، جودة القناة HD، معامل الاستقطاب رأسي

قائمة منتخب مصر في رحلة المغرب

قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو، فيتو
قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو، فيتو

مواجهة جيبوتي مصيرية أمام منتخب مصر

 وتعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام جيبوتي حاسمة في مشوار الفراعنة نحو مونديال أمريكا 2026، حيث أن تغلبه بأي نتيجة على جيبوتي، سيمنحه رسميا بطاقة التأهل لكأس العالم، لتصبح مباراة غينيا بيساو في الجولة الأخيرة تحصيل حاصل. 

 

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

 يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 20 نقطة من 8 مواجهات، فيما يأتي بوركينا فاسو في الوصافة برصيد 15 نقطة.

 

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم مصطفي محمد منتخب جيبوتي التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 معسكر منتخب مصر

