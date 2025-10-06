الإثنين 06 أكتوبر 2025
رياضة

قبل موقعة حسم الصعود للمونديال، نتائج مباريات منتخب مصر أمام جيبوتي

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو

 يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره الجيبوتي، بعد غد الأربعاء، على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

 

نتائج منتخب مصر أمام جيبوتي 

 سبق للمنتخبين أن التقيا في ثلاث مناسبات رسمية، انتهت جميعها بانتصارات كبيرة لصالح المنتخب المصري، دون أن تتلقى شباكه أي هدف.


البداية كانت في تصفيات كأس العالم 2010، حيث تفوقت مصر ذهابًا في جيبوتي برباعية نظيفة في يونيو 2008، سجلها كل من عمرو زكي، حسني عبد ربه، أحمد حسن، وأحمد عيد عبد الملك.


وفي لقاء الإياب بالقاهرة، كرر المنتخب المصري تفوقه بنتيجة 4-0 في أكتوبر 2008، وسجل الأهداف عماد متعب، وأحمد حسن، ومحمد أبوتريكة، بالإضافة إلى هدف عكسي من مدافع جيبوتي رياض سعيد.


أما المواجهة الثالثة، فجاءت ضمن التصفيات الحالية المؤهلة لكأس العالم 2026، حينما أمطر "الفراعنة" شباك جيبوتي بسداسية دون رد، في عرض هجومي قوي، وشهدت تألقًا لافتًا من محمد صلاح نجم ليفربول الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 18، وأضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد دقائق قليلة، قبل أن يكمل رباعية شخصية في اللقاء، وساهم كل من مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه" في استكمال السداسية.

 

موعد مباراة مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم

 تقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجيبوتي بعد غد الأربعاء، على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، وتنطلق صافرتها في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجيبوتي

وتنقل المباراة مجانًا وحصريًا عبر قناة أون سبورت، الحاصلة على حقوق نقل مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم.

ويمكن استقبال القناة الناقلة للمباراة على النحو التالي:

قناة أون سبورت:

التردد: 11861، معدل الترميز 27500، القمر الصناعي النايل سات، جودة القناة HD، معامل الاستقطاب رأسي

قائمة منتخب مصر في رحلة المغرب

قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو، فيتو
قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو، فيتو

مواجهة جيبوتي مصيرية أمام منتخب مصر

وتعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام جيبوتي حاسمة في مشوار الفراعنة نحو مونديال أمريكا 2026، حيث أن تغلبه بأي نتيجة على جيبوتي، سيمنحه رسميا بطاقة التأهل لكأس العالم، لتصبح مباراة غينيا بيساو في الجولة الأخيرة تحصيل حاصل. 

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 20 نقطة من 8 مواجهات، فيما يأتي بوركينا فاسو في الوصافة برصيد 15 نقطة.

