بعثة منتخب مصر المشارك في كأس العرب تغادر صباح اليوم إلى المغرب

تغادر القاهرة صباح اليوم الإثنين بعثة منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب بالدوحة في طريقها إلى المغرب، استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام كل من المغرب والبحرين يومي 9 و12 اكتوبر الحالي بالعاصمة المغربية الرباط.

وتأتي مباراتي منتخب مصر أمام المغرب والبحرين، في إطار استعداداته لبطولة كأس العرب، التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

قائمة منتخب مصر في رحلة المغرب، فيتو

قوام بعثة منتخب مصر إلى المغرب

يرأس بعثة منتخب مصر المشارك في كأس العرب إلى المغرب، محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري بقيادة حلمي طولان المدير الفني وأحمد حسن مدير الفريق.. بالإضافة إلى 25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد.

خط الدفاع: محمود رزق، محمد إسماعيل، أحمد سامي، محمود الونش، ياسين مرعي، عمر جابر، أحمد هاني، يحيى زكريا، كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، سام مرسي، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد عاطف قطة، ميدو جابر، مصطفى سعد “ميسي”، كريم حافظ، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: مروان حمدي، محمد شريف.

ويفتقد الفريق الثلاثي محمد النني، حسين الشحات، وزلاكة للإصابة.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

وسيبدأ الفراعنة مشوارهم في بطولة كأس العرب بمواجهة المنتخب الموريتاني أو الكويتي يوم 2 ديسمبر 2025. ثم مع منتخب الإمارات يوم 6 ديسمبر 2025، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب الأردن يوم 9 ديسمبر 2025.

