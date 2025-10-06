الإثنين 06 أكتوبر 2025
استعدادا لمواجهة جيبوتي، منتخب مصر يخوض اليوم مرانه الأخير قبل السفر للمغرب

منتخب مصر يستعد لمواجهة
يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، مرانه الأخير بالقاهرة قبل السفر، إلى المغرب لمواجهة في الخامسة مساء على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة منتخب جيبوتي، بعد غد الأربعاء، على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام أمريكا وكندا والمكسيك.

محمد صلاح يشارك في مران اليوم

يشهد مران منتخب مصر اليوم الإثنين، المشاركة الأولى للثنائي محمد صلاح قائد الفراعنة لاعب ليفربول الانجليزي، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، بعد انضمامهما لمعسكر الفريق مساء أمس الأحد.

كما يشهد المران المشاركة الأولى لثلاثي بيراميدز مصطفى فتحي ومحمد حمدي ومهند لاشين، بعد انتهاء مشاركتهم في مباراة بيراميدز مساء أمس أمام الجيش الرواندي، في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مران منتخب مصر اليوم الإثنين

ينطلق مران منتخب مصر الوطني، اليوم الإثنين، في تمام الواحدة ظهرا على ملعب القاهرة الدولي، قبل أن تغادر بعثة الفريق في الخامسة مساءا إلى الدار البيضاء، استعدادا لمواجهة جيبوتي الأربعاء

مواجهة جيبوتي مصيرية أمام منتخب مصر

وتعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام جيبوتي حاسمة في مشوار الفراعنة نحو مونديال أمريكا 2026، حيث أن تغلبه بأي نتيجة أمام جيبوتي، سيمنحه رسميا بطاقة التأهل لكأس العالم، لتصبح مباراة غينيا بيساو في الجولة الأخيرة تحصيل حاصل.

قائمة الفراعنة لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو

وضمت قائمة المنتخب التي أعلنها حسام حسن المدير الفني للفراعنة لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو 24 لاعبًا هم:

محمد الشناوي
مصطفى شوبير
محمد صبحي
عبد العزيز البلعوطي

محمد هاني 
أحمد عيـد
رامي ربيعة 
خالد صبحي 
ياسر إبراهيم 
عمرو الجـزار
حسام عبد المجيد
محمد حمدي
أحمد نبيل كوكا

مروان عطية
حمدي فتحي
مهند لاشيـن
محمود صابر 
أحمد سيد زيزو
محمود تريزيجيه
إبراهيم عادل
مصطفي فتحي
محمد صلاح

مصطفي محمد
أسامة فيصل

 

