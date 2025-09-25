خطوات العناية بالبشرة خلال فترة الدورة الشهرية

العناية بالبشرة في فترات الحيض، تمر المرأة خلال فترة الحيض بتغيرات هرمونية ملحوظة تؤثر على جسدها بالكامل، بما في ذلك بشرتها.

هذه الفترة التي غالبًا ما تستمر من 3 إلى 7 أيام لا ترتبط فقط بالألم الجسدي أو التغيرات المزاجية، بل تترك أيضًا بصمتها على مظهر الجلد وصحته. إذ قد تواجه بعض النساء مشاكل مثل زيادة الحبوب، البهتان، الجفاف أو الإفراط في إفراز الدهون. لذلك، يصبح الاهتمام بالبشرة في هذه المرحلة أمرًا ضروريًا لتخفيف الأعراض المصاحبة والحفاظ على إشراقة صحية.



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بالبشرة في فترة الحيض حاجة أساسية للحفاظ على توازن الجلد والتقليل من الآثار السلبية للتغيرات الهرمونية.



أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن الروتين المثالي يجب أن يكون بسيطًا، يعتمد على التنظيف اللطيف، الترطيب المستمر، التغذية السليمة، والراحة النفسية. كما أن الوعيڨ بمشاكل البشرة الشائعة خلال هذه الفترة يساعد المرأة على التعامل معها بطرق صحيحة دون مبالغة أو استخدام منتجات قد تضر أكثر مما تنفع.



فيما يلي استعراض شامل للعناية بالبشرة خلال فترات الحيض، مع نصائح عملية يمكن لكل امرأة تطبيقها:



أولًا: فهم تأثير الهرمونات على البشرة

تتقلب مستويات الهرمونات خلال الدورة الشهرية، وأبرزها الإستروجين والبروجستيرون. في فترة الحيض تنخفض هذه الهرمونات بشكل كبير، ما يسبب:

جفاف البشرة نتيجة تراجع إنتاج الزيوت الطبيعية.

ظهور البثور بسبب تراكم خلايا الجلد الميتة وزيادة نشاط الغدد الدهنية قبل نزول الحيض مباشرة.

شحوب الوجه وبهتانه بسبب فقدان الدم وقلة تدفق الأكسجين بانتظام.

الحساسية الجلدية لدى بعض النساء، حيث تصبح البشرة أكثر عرضة للتهيج أو الاحمرار.

غسول لطيف للبشرة

يجب استخدام غسول خفيف وخالٍ من الكبريتات أو الكحول لتجنب زيادة الجفاف أو التهيج.

يُفضل غسل الوجه مرتين يوميًا فقط (صباحًا ومساءً) للحفاظ على توازن الزيوت الطبيعية.

الترطيب العميق

الترطيب هو مفتاح العناية في هذه الفترة. ينصح باستخدام كريمات تحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك أو الغلسرين التي تحتفظ بالماء داخل الجلد.

للبشرة الدهنية، يمكن اختيار جل مرطب خفيف لا يسبب انسداد المسام.

الابتعاد عن المنتجات القاسية

من الأفضل تجنب المقشرات القوية أو الكريمات التي تحتوي على نسب عالية من الأحماض مثل "AHA" و"BHA" أثناء الحيض إذا كانت البشرة حساسة، لأنها قد تزيد من الاحمرار.

يُفضل تأجيل جلسات العناية العميقة مثل تنظيف البشرة أو جلسات الليزر بعد انتهاء الحيض.

الاهتمام بالتغذية السليمة

التغذية تنعكس مباشرة على صحة البشرة. خلال الحيض يحتاج الجسم إلى تعويض الفيتامينات والمعادن.

الأطعمة الغنية بالحديد مثل السبانخ والكبدة، إضافة إلى فيتامين C المتوافر في الحمضيات، يساعدان على تقليل الشحوب.

شرب الماء بكثرة (ما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا) يمنع الجفاف ويحافظ على مرونة البشرة.

تخفيف التوتر والنوم الكافي

الأرق والقلق خلال الحيض قد يزيدان من الهالات السوداء وانتفاخ العينين.

النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميًا ضروري لتجديد خلايا البشرة ومنحها مظهرًا صحيًا.

استخدام كمادات باردة للوجه

الكمادات الباردة أو مكعبات الثلج الملفوفة بقطعة قماش نظيفة تساعد في تقليل الالتهابات والتورم، خصوصًا إذا ظهرت بثور ملتهبة.

علاج حبوب الوجه بالماسكات

ثالثًا: العناية الخاصة بالمشاكل الشائعة

البثور والحبوب

يمكن استخدام كريمات تحتوي على حمض الساليسيليك بتركيز خفيف أو الزنك لتقليل الالتهابات.

لا يُنصح بلمس الحبوب أو عصرها حتى لا تترك آثارًا وندوبًا.

الجفاف والتقشر

يُنصح باستخدام ماسكات طبيعية مرطبة مثل ماسك العسل مع اللبن أو الألوفيرا لتهدئة البشرة.

إضافة بضع قطرات من زيت اللوز أو زيت الجوجوبا إلى كريم الترطيب يمنح ترطيبًا إضافيًا.

الهالات السوداء وانتفاخ العينين

وضع أكياس شاي باردة على العينين أو شرائح الخيار يساعد على تقليل الانتفاخ.

الاهتمام بتناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز يقلل من احتباس السوائل تحت العين.

البهتان والشحوب

ممارسة بعض التمارين البسيطة مثل المشي تساعد على تحسين الدورة الدموية ومنح البشرة إشراقة طبيعية.

يمكن استخدام سيروم فيتامين C لإعادة الحيوية للبشرة.

رابعًا: نصائح وقائية طويلة المدى

تتبع الدورة الشهرية: من خلال تطبيقات الهاتف يمكن توقع التغيرات الجلدية والاستعداد لها مسبقًا بالعناية المناسبة.

المداومة على روتين ثابت: الحفاظ على روتين يومي للعناية بالبشرة يجعل تأثير الحيض أقل حدة.

الاهتمام بالصحة العامة: ممارسة الرياضة بانتظام، والابتعاد عن التدخين والكافيين الزائد، ينعكس إيجابًا على صحة الجلد.

استخدام واقي الشمس: على الرغم من أن الشمس قد لا تكون السبب المباشر لمشاكل البشرة أثناء الحيض، إلا أن الحماية منها ضرورية يوميًا لتفادي البقع والتصبغات.

خامسًا: الجانب النفسي وأثره على البشرة

من المعروف أن الضغوط النفسية والاضطرابات المزاجية المصاحبة لفترة الحيض قد تترك أثرًا واضحًا على البشرة، حيث يزداد إفراز هرمون الكورتيزول الذي يؤدي إلى التهابات وظهور حبوب.

لذلك، ينصح بممارسة أنشطة مريحة مثل التأمل، القراءة، أو ممارسة الهوايات المفضلة لتقليل التوتر وتحسين المزاج، وبالتالي انعكاس ذلك على صحة الجلد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.