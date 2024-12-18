هل تؤثر وسائل تنظيم الأسرة على خصوبة السيدات وتقلل فرص الحمل؟ الصحة تجيب

تخشي الكثير من السيدات ممن يستخدمن وسائل منع الحمل من تقليل فرص الحمل لديهم بعد التوقف عن استخدام الوسيلة أو تؤثر مستقبلا على عمل الجهاز التناسلي والتبويض وإمكانية الحمل مرة ثانية.

تأثير وسائل تنظيم الأسرة على خصوبة السيدات

من جانبه أكد الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة لشئون السكان، أن استخدام وسائل منع الحمل لا يؤثر على الخصوبة للسيدات، مشيرا إلى أن كل سيدة بعد التوقف عن استخدام الوسيلة يمكنها الحمل مباشرة، فمثلا لو أزالت اللولب أو توقفت عن تناول الأقراص لا يؤثر ذلك على الخصوبة ويمكنها الحمل بسهولة.

وأضاف أن الوسيلة الوحيدة التى يمكن أن يتأخر الحمل إلى فترة من 6 إلى 9 شهور هى الحقن التى تؤخذ كل ٣ شهور حيث تسبب اضطراب في الدورة الشهرية.

وأكد الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، أن كل سيدة بعد الولادة عليها الالتزام باستخدام وسيلة منع حمل حتى لا تفاجأ بالحمل.

كيف تختار السيدة وسيلة منع الحمل؟

وأشار إلى أنه يمكن للسيدة بعد الولادة بشهر، الذهاب لأقرب وحدة صحية ستجد كل الوسائل تنظيم الأسرة متوفرة مجانا، لافتا إلى أنه يمكنها التحدث مع طبيبة الوحدة الصحية لاختيار الوسيلة المناسبة لها، نظرا لأن كل وسيلة تختلف عن الأخرى وما يصلح لسيدة لا يصلح لغيرها.

وأكد أن استخدام وسيلة منع الحمل هو قرار اختياري طوعي للسيدات لا إجبار فيه.

وتتعدد وتتنوع أشكال وسائل تنظيم الأسرة حتى تستطيع السيدة اختيار النوع المناسب لها صحيًّا.

مزايا استخدام حقن منع الحمل

وكشف أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة عن مزايا استخدام حقن منع الحمل.

وأشار إلى أن حقن منع الحمل لها نوعين أحادي الهرمون يحتوي علي هرمون البروجيسترون عبارة عن حقنة تؤخذ كل ٣ شهور بينما النوع الثاني هو ثنائي هرموني يحتوي علي الإستروجين والبروجيسترون وتؤخذ كل شهر.

الحقن من الوسائل الفعالة وبديل قوي لأقراص منع الحمل

وأكد أستاذ أمراض النساء أن الحقن من الوسائل الفعالة وبديل قوي لأقراص منع الحمل خاصة السيدات التي يمكن أن تنسي تناول قرص منع الحمل يوميا ويمكنها تناول الحقن شهريًّا.

وأشار إلى أن الحقن ليس لها آثار جانبية سوى حدوث اضطراب في الدورة الشهرية، مؤكدًا أهمية الحديث مع طبيب النساء لاختيار أفضل وسيلة تنظيم أسرة.

وأكد أن أقراص منع الحمل ليس لها علاقة بالإصابة بالأورام السرطانية.

أقراص منع الحمل

وأشار أستاذ أمراض النساء والتوليد، إلى أن أقراص منع الحمل يوجد منها نوعين، الأول أحادي الهرمون البروجيسترون وتستخدمه السيدات المرضعات وهو عبارة عن قرص يوميا في نفس الساعة كل يوم حتى أيام الدورة الشهرية، ويمكن بعد انتهاء الرضاعة تناول أقراص ثنائية الهرمون.

النوع الثاني من أقراص منع الحمل ثنائي الهرمون

وأوضح أن النوع الثاني من أقراص منع الحمل ثنائي الهرمون يحتوي على استروجين وبروجيسترون تستخدمه السيدات غير المرضعة.

وأكد أستاذ أمراض النساء أن السيدة اذا كانت من أصحاب الأمراض المزمن عليها النقاش مع طبيب النساء قبل اخذ الوسيلة خاصة مرضي الضغط والسكر فلا يجب حصولهم علي أقراص هرمونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.