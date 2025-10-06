ضبط متهم بقتل 3 كلاب داخل استاد بالزقازيق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة إقدام أحد الأشخاص على قتل عدد من الحيوانات الضالة داخل استاد بمحافظة الشرقية، إثر بلاغ لمركز شرطة الزقازيق من موظف بإحدى مؤسسات حماية الحيوان بوقوع الحادث.

بالفحص تبين قيام أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز – بقتل 3 كلاب ضالة وإصابة اثنين آخرين داخل الاستاد باستخدام بندقية ضغط هواء.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة خشية تعرض المترددين على الإستاد للعقر أو الأذى، وأرشد عن البندقية المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التعامل مع الكلاب النافقة والمصابة وفق الإجراءات البيطرية المتبعة.

